[{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet az amerikai Yale Egyetem kutatói tettek közzé Brian Scholl pszichológus vezetésével.","shortLead":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet...","id":"20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab.jpg","index":0,"item":"44a7b897-1b68-4190-9279-2e384557f313","keywords":null,"link":"/360/20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","timestamp":"2025. május. 11. 16:10","title":"Váratlan mértékben befolyásolja a videós értekezleteket, hogy kinek milyen a mikrofonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Az amerikai film nagyon átalakult az utóbbi évtizedekben. Észrevette, hogy egyre kevesebb a pozitív hős? Megmutatjuk, miért volt kellemes a mozi a világháború után, és hogyan tűnt el a határ a hazugság és a valóság közül. Földes András az amerikai film meglepő evolúciójáról.","shortLead":"Az amerikai film nagyon átalakult az utóbbi évtizedekben. Észrevette, hogy egyre kevesebb a pozitív hős? Megmutatjuk...","id":"20250510_Hogyan-josolhatta-meg-Hollywood-Trump-eljovetelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"1c98bbff-292a-419d-a878-3ac6df2c69b4","keywords":null,"link":"/360/20250510_Hogyan-josolhatta-meg-Hollywood-Trump-eljovetelet","timestamp":"2025. május. 10. 18:00","title":"Hogyan jósolhatta meg Hollywood Trump eljövetelét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9529b5-3a4c-4ad4-8e93-e4a3741fd069","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Fehér bőrkárpit és szénszál minden mennyiségben. ","shortLead":"Fehér bőrkárpit és szénszál minden mennyiségben. ","id":"20250509_Csak-harom-keszul-ebbol-a-755-loeros-Ferrari-kulonlegessegbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9529b5-3a4c-4ad4-8e93-e4a3741fd069.jpg","index":0,"item":"c9317bf5-3259-4d83-a2c2-55d08a77ca3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Csak-harom-keszul-ebbol-a-755-loeros-Ferrari-kulonlegessegbol","timestamp":"2025. május. 09. 20:20","title":"Csak három készül ebből a 755 lóerős Ferrari-különlegességből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balla István az intézmény indoklása szerint nem működött együtt feletteseivel.","shortLead":"Balla István az intézmény indoklása szerint nem működött együtt feletteseivel.","id":"20250510_Komarom-tanart-kirugas-szexualis-visszaeles-Szechenyi-Istvan-technikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"25925dbd-e798-467e-979d-f72679434042","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Komarom-tanart-kirugas-szexualis-visszaeles-Szechenyi-Istvan-technikum","timestamp":"2025. május. 10. 10:33","title":"Érettségi előtt rúgták ki azt a komáromi tanárt, aki felszólalt az iskolai szexuális visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai elnökválasztás második fordulójában Nicusor Danra, Bukarest polgármesterre szavazzanak. Szerinte az első kör győztese, George Simion sohasem lesz a magyarok barátja, ezért a döntő forduló az erdélyi magyarság jövőjéről is szól. Egy Maros megyei RMDSZ-tanácsnok pedig név szerint is bírálta a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai...","id":"20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"cc6c352d-eda0-4222-a215-969778770aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","timestamp":"2025. május. 10. 17:51","title":"Az RMDSZ-nek nagyon nem tetszik, hogy Orbán kiállt a magyarellenes romániai elnökjelölt, George Simion mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai–pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és az izraeli túszok szabadon bocsátását szorgalmazta.","shortLead":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és...","id":"20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9.jpg","index":0,"item":"de734f51-eae7-41b5-98eb-ff762c344729","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","timestamp":"2025. május. 11. 14:46","title":"Leó pápa első vasárnapi miséjén: soha többé háborút!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Elon Musk-féle SpaceX profitálhat abból, hogy a NASA egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Kérdés, mi lesz így a Holddal, így az Artemis-programmal.","shortLead":"Az Elon Musk-féle SpaceX profitálhat abból, hogy a NASA egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Kérdés, mi lesz...","id":"20250510_nasa-mars-misszio-koltsegvetes-spacex-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"840aba57-5548-4071-8683-2367a89fa901","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_nasa-mars-misszio-koltsegvetes-spacex-starship","timestamp":"2025. május. 10. 14:03","title":"Felgyorsultak az események, 2026-ban űrhajó indulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]