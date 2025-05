Melania Trump kevesebb mint 14 napot töltött a Fehér Házban, mióta férjét 108 nappal ezelőtt beiktatták, írja a The New York Times. A cikk szerint Melania Trump hetekre eltűnik a nyilvánosság elől, a manhattani Trump-toronyban vagy Floridában, Mar-a-Lagóban rejtőzködik. Kormányzati tisztviselők szerint ugyan gyakrabban van a Fehér Házban, mint amennyiről a nyilvánosság tud, de hogy pontosan mikor és mennyi időt tölt ott, azt nem tudják biztosan megmondani.

Csütörtökön várhatóan újra megjelenik a fővárosban két hivatalos programon, de ez nem túl gyakori. A lapnak két, Melania Trump programját ismerő forrás is azt mondta, hogy két hetet sem töltött a Fehér Házban, mióta férjét beiktatták. Mások szerint még ez is nagylelkű becslés. A Fehér Ház nem akarta kommentálni ezeket az értesüléseket.

„Bess Truman óta nem láttunk ilyen kevéssé aktív First Ladyt” – mondta Katherine Jellison, az Ohio Egyetem történésze, aki a First Ladyk történetét kutatja. Felidézte, hogy Melania Trumphoz hasonlóan Bess Truman is azzal töltötte idejének nagy részét, hogy „a bázisára” szaladt vissza, amikor csak tehette. (Esetében ez Independence volt Missouri államban.) Szerinte ugyanez igaz erre a mostani First Ladyre is, Melania alkalmazottakat vett fel, hogy a keleti szárnyban dolgozzanak neki, de ő maga ritkán megy be az irodába.

A cikk ezt részben azzal magyarázza, hogy a First Lady nem érzi biztonságban magát. A férje elleni nyári merényletkísérlet megrémítette, de már ez előtt is aggódott családja biztonsága miatt. Másrészt továbbra is hűvös a kapcsolata a férjével, “külön utakon járnak”.

Az utóbbi időben filmes stábokat láttak a First Lady körül, de az életéről szóló Amazon-dokumentumfilmet rejtély övezi. Dokumentumfilmesek és hollywoodi vezetők szerint a filmért, amelynek Melania Trump a producere is, az Amazon állítólag 40 millió dollárt fizetett, ami sokkal több, mint amennyit az ilyen projektek általában kapnak.