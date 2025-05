Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot...","id":"20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"87d40d38-ab09-4d2e-b36f-63e238a7aeac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"A CIB szerint 1 százalékos lesz a GDP-növekedés, az euró stabilan 400 forint fölött maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","shortLead":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","id":"20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5.jpg","index":0,"item":"1e05b3d7-2412-4eb4-9dab-a3d10629193f","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","timestamp":"2025. május. 15. 13:14","title":"Önként csökkenti egyes drogériai termékek árát a Lidl és az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbbb41f-ee21-419a-b4ba-fde4ba0dd33e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke egy rövid mondatba sűrítette gondolatait.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke egy rövid mondatba sűrítette gondolatait.","id":"20250515_magyar-peter-tisza-part-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbbb41f-ee21-419a-b4ba-fde4ba0dd33e.jpg","index":0,"item":"697095e8-ecf4-47fc-b20c-a7621b422659","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_magyar-peter-tisza-part-atlathatosagi-torveny-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. május. 15. 15:47","title":"Magyar Péter elárulta, kormányra kerülése esetén mit tenne a Szuverenitásvédelmi Hivatallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0618dda3-ca2b-4d6e-a3d1-e94b8b7dfb9c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Pénteken – hároméves szünet után – újra közvetlenül találkoznak a háborúban álló Ukrajna és Oroszország képviselői. Az isztambuli tárgyalások szintje ugyanakkor sokkal alacsonyabb, mint azt a megtámadott Ukrajna vagy a párbeszédet kezdeményező USA szorgalmazta: nem az államfők találkoztak, hanem miniszterek és miniszterhelyettesek. Félő, hogy a tárgyalásokat Moszkva időhúzásra akarja felhasználni, hogy közben újabb szankciók nélkül folytathassa agresszióját. Trump amerikai elnök szerint semmi sem történik, amíg ő nem találkozik orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.","shortLead":"Pénteken – hároméves szünet után – újra közvetlenül találkoznak a háborúban álló Ukrajna és Oroszország képviselői...","id":"20250516_Isztambul-ukran-orosz-targyalasokat-igy-folytatodhat-az-orosz-idohuzas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0618dda3-ca2b-4d6e-a3d1-e94b8b7dfb9c.jpg","index":0,"item":"84b08394-7bd4-434c-b194-9f887dad6dc2","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Isztambul-ukran-orosz-targyalasokat-igy-folytatodhat-az-orosz-idohuzas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 13:03","title":"Felújították Isztambulban az ukrán–orosz tárgyalásokat, így folytatódhat az orosz időhúzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e112a9-2baa-4473-8173-57c75667e7dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Száraz István a nagykereskedelmi üzletágtól és a kiskereskedelmi egységektől is megvált.","shortLead":"Száraz István a nagykereskedelmi üzletágtól és a kiskereskedelmi egységektől is megvált.","id":"20250515_culinaris-cegeladas-szaraz-istvan-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e112a9-2baa-4473-8173-57c75667e7dd.jpg","index":0,"item":"1a8caf04-eb9c-4bc0-9406-d9011fc5d76e","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_culinaris-cegeladas-szaraz-istvan-matolcsy-adam","timestamp":"2025. május. 15. 19:11","title":"A Chef Market vette meg az egész Culinarist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi nemi szervek. Vajon miért?","shortLead":"Egy kutatás szerint mégiscsak számít a méret: három évtized alatt átlagosan jelentős mértékben megnövekedtek a férfi...","id":"20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d21811-673b-4584-857d-6ab47ec88865.jpg","index":0,"item":"67b2bdfd-5ce8-4168-8143-5472e9bd2cdb","keywords":null,"link":"/elet/20250515_penisz-himvesszo-atlag-meret-novekedes","timestamp":"2025. május. 15. 05:31","title":"Nagyot nőtt az átlagos péniszméret, de ez nem feltétlenül ad okot az örömre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","shortLead":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","id":"20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"ce900066-8969-43b1-ae23-ba116aada9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","timestamp":"2025. május. 15. 12:19","title":"Demeter Szilárd szerint erdélyi magyar ember nem szavaz Simionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","id":"20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"f897e10e-a824-4fa0-aff7-7cfc3fc4e97f","keywords":null,"link":"/elet/20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","timestamp":"2025. május. 16. 10:33","title":"„Új nap, új luxi ruci Andin” – Hadházy most egy 600 ezer forintos pólót azonosított Várkonyi Andreán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]