[{"available":true,"c_guid":"3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség, de pusztán linkekre kattintgatva került egyre lejjebb egy csúszós lejtőn. Egyre többen keverednek így bajba.","shortLead":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség...","id":"20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10.jpg","index":0,"item":"d2b291a5-1b72-4acc-8108-4fb4ad649fd5","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","timestamp":"2025. május. 17. 16:15","title":"Legális pornóoldalakon kattintgatnak, így kerülnek végül pedofilként börtönbe egyre többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","shortLead":"Addig lehet módosítani a NAV által készített tervezeten, és addig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is.","id":"20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"075ea27f-91df-43c8-90d2-351b2ed92ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_adobevallas-hatarido-ado-1-szazalek-NAV","timestamp":"2025. május. 19. 08:25","title":"Kedd éjfélkor jár le az adóbevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de Castelbajac divattervező, képzőművész. Az első miseruhákat börtönkörnyezetbe tervezte, a legutóbbiakat a Notre-Dame újranyitására. Dolgozott a Sex Pistolsszal, Rihannával, a festő Jean-Michel Basquiat-val, a reklámfotós Oliviero Toscanival – de saját stílusából semmi áron nem engedett. HVG-portré.","shortLead":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de...","id":"20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d.jpg","index":0,"item":"0bf36d4b-dcb2-4e5f-955d-640ca141f7c3","keywords":null,"link":"/360/20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 17. 12:30","title":"Madonna, Lady Gaga és a pápa öltöztetője a HVG-nek: Nálam soha nem a divat a prioritás, hanem a közlésvágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","shortLead":"A Magyar Közút Zrt. és a BME szakemberei ősz óta dolgoznak a rendszer kiépítésén.","id":"20250517_m1-m7-okos-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e15ecee-d710-492b-af5c-58dc15073a50.jpg","index":0,"item":"a4589cbf-7872-4073-b626-5a681f2d6c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_m1-m7-okos-autopalya","timestamp":"2025. május. 17. 09:38","title":"A világ egyik legokosabb autópálya szakasza lesz az M1-M7 budaörsi bevezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt azokban a megyékben voltak a legaktívabbak a szavazók, ahol az első fordulóban a magyarellenes jelölt győzött.","shortLead":"Délelőtt azokban a megyékben voltak a legaktívabbak a szavazók, ahol az első fordulóban a magyarellenes jelölt győzött.","id":"20250518_Rekordreszvetel-roman-elnokvalasztas-George-Simion-valasztasi-csalas-RMDSZ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7.jpg","index":0,"item":"a3da1d66-eed0-46b0-9aec-6805cc8ba2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Rekordreszvetel-roman-elnokvalasztas-George-Simion-valasztasi-csalas-RMDSZ-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:41","title":"Rekordrészvétellel indult a román elnökválasztás, Simion pártja választási csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több mint 60 különböző vakcinát tud a jövőben átalakítani szobahőmérséklet-tűrővé.","shortLead":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több...","id":"20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee.jpg","index":0,"item":"32bc6bbe-959e-42e8-8ae2-4a5dd358b0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","timestamp":"2025. május. 17. 12:03","title":"+40 fokos változás néz ki a vakcináknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol jelzik. A ténylegesen létező konténerek száma azonban így is megduplázódott.","shortLead":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol...","id":"20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1.jpg","index":0,"item":"90c5a7a7-2f84-454f-8849-a668c1dba592","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","timestamp":"2025. május. 17. 19:45","title":"Fantomkonténerekkel gyűjti a használt ruhát a MoHu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt Romániában, ezért akartak forradalmat.","shortLead":"George Simion szavazótáboráról azt mondta, jogosan vannak felháborodva amiatt, ahogyan mostanáig a politika folyt...","id":"20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"62616276-0df0-4c50-878f-cec708919c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_nicusor-dan-roman-elnokvalasztas-valtozas","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Nicusor Dan: A választást az a közösség nyerte meg, mely mély változást akar Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]