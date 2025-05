Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztalának résztvevői szerint az árrésstop alkalmatlan az infláció letörésére.","shortLead":"A magas infláció kiszámíthatatlanságot okoz és rontja a versenyképességet, de a Magyar Közgazdasági Társaság...","id":"20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b97a4668-0da1-4c99-a4bb-240a0b3e29e7.jpg","index":0,"item":"1eda38b1-f7a4-408f-af51-c314bf33de55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_mkt-kerekasztal-inflacio-arresstop-gki","timestamp":"2025. május. 19. 16:21","title":"„Az infláció oka maga a kormány” – az árrésstopról tartottak kerekasztalt a közgazdászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. 