Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos, ám adatvédelmi szempontból kissé aggasztó új funkciót mutatott be a Google: a Gmail képes lesz a korábbi tevékenységei mentén, az ön stílusában választ fogalmazni egy e-mailre.","shortLead":"Hasznos, ám adatvédelmi szempontból kissé aggasztó új funkciót mutatott be a Google: a Gmail képes lesz a korábbi...","id":"20250521_google-gemini-gmail-automatikus-valaszok-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"7a89bcfb-10ad-4ec1-8466-407e80222208","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-gemini-gmail-automatikus-valaszok-email","timestamp":"2025. május. 21. 15:03","title":"Ön helyett válaszolja meg a leveleit a Gmail, ha ezt bekapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgármesteri pozíciójáról nem mond le, függetlenként folytatja.","shortLead":"Polgármesteri pozíciójáról nem mond le, függetlenként folytatja.","id":"20250520_Kilep-a-Fideszbol-ivadi-polgarmester-Ivady-Zsolt-pedofil-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"fe4562c2-4cb9-4fef-a12f-e98d6f588a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kilep-a-Fideszbol-ivadi-polgarmester-Ivady-Zsolt-pedofil-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. május. 20. 10:44","title":"Kilép a Fideszből a polgármester, aki elítélt pedofilt szervezett be a Harcosok Klubjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók olyan rendszert fejlesztettek, ami pontosan úgy látja a véráramot, mint a közlekedési kamerák az utakat. A jövőben életeket menthetnek a megoldással, és az egyéni terápiák is hatékonyabbak lehetnek.","shortLead":"Japán kutatók olyan rendszert fejlesztettek, ami pontosan úgy látja a véráramot, mint a közlekedési kamerák az utakat...","id":"20250519_verrogkepzodes-veraram-mikroszkop-mesterseges-intelligencia-verlemezkek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09.jpg","index":0,"item":"2abbcaf4-a5e2-4c97-9204-c7129086f4d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_verrogkepzodes-veraram-mikroszkop-mesterseges-intelligencia-verlemezkek","timestamp":"2025. május. 19. 19:03","title":"Élőben figyeli a vérrögképződést a mesterséges intelligencia, azonnal jelez, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc1d05a-23ad-413e-9a6c-8e264a412850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál vörös szőnyegén forrtak az indulatok.","shortLead":"A fesztivál vörös szőnyegén forrtak az indulatok.","id":"20250520_Denzel-Washingtont-alaposan-felboszitette-egy-tulbuzgo-fotos-Cannes-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc1d05a-23ad-413e-9a6c-8e264a412850.jpg","index":0,"item":"c4f32001-fa97-47f8-9e32-5e4c2dfba601","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Denzel-Washingtont-alaposan-felboszitette-egy-tulbuzgo-fotos-Cannes-ban","timestamp":"2025. május. 20. 13:23","title":"Denzel Washingtont alaposan felbőszítette egy túlbuzgó fotós Cannes-ban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac27409-00f7-4b88-925a-0e975c4ac7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Jose Estupinant egy magát futárnak álcázó férfi lőtte le. Korábban egy mexikói szépséginfluenszert gyilkoltak meg, miközben éppen élőzött. ","shortLead":"Maria Jose Estupinant egy magát futárnak álcázó férfi lőtte le. Korábban egy mexikói szépséginfluenszert gyilkoltak...","id":"20250519_Kolumbiai-influenszer-gyilkossag-lelottek-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dac27409-00f7-4b88-925a-0e975c4ac7cc.jpg","index":0,"item":"0e93231d-4706-466f-a737-e904923f0d88","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Kolumbiai-influenszer-gyilkossag-lelottek-nyomozas","timestamp":"2025. május. 19. 16:25","title":"Újabb influenszer-gyilkosság: megöltek egy 22 éves kolumbiai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"HVG","category":"elet","description":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük olyan nagy médiumok vezetői, mint a brit Guardian, az osztrák ORF vagy a lengyel Gazeta Wyborcza. Állásfoglalásukat változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük...","id":"20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41.jpg","index":0,"item":"80076483-7ddc-4dfa-9fa3-3d4740c1c254","keywords":null,"link":"/elet/20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 20. 13:59","title":"Magyarország a szabad sajtó ellehetetlenítésére készül – Az EU-nak muszáj cselekednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]