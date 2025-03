Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek, önként távoznak.","shortLead":"A hivatal március elején már bejelentette, hogy csaknem 1300 alkalmazottját küldi el, több százan pedig úgy döntöttek...","id":"20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"348b33fb-f262-4993-b6f5-3b4359484ea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Donald-Trump-bezaras-oktatasi-hivatal-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. március. 20. 11:09","title":"Donald Trump a szövetségi Oktatási Hivatal bezárásáról dönt csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ab41ee-548e-42e7-a12d-a6435784a8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demenciával küzdő sztár a családja körében látható a friss képeken.","shortLead":"A demenciával küzdő sztár a családja körében látható a friss képeken.","id":"20250320_Demi-Moore-friss-csaladi-fotokat-tett-kozze-Bruce-Willis-rol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ab41ee-548e-42e7-a12d-a6435784a8c1.jpg","index":0,"item":"f48695d8-36b6-4e6d-926b-6f7db9cd94d6","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Demi-Moore-friss-csaladi-fotokat-tett-kozze-Bruce-Willis-rol","timestamp":"2025. március. 20. 16:01","title":"Demi Moore meghitt családi fotókat tett közzé Bruce Willisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kijev sikeresen tesztelte a Neptun új nagy hatótávolságú változatát, amely egy orosz olajfinomítót talált el ezer kilométerre az ukrán területektől.","shortLead":"Kijev sikeresen tesztelte a Neptun új nagy hatótávolságú változatát, amely egy orosz olajfinomítót talált el ezer...","id":"20250320_Ukrajna-sajat-fejlesztesu-raketaja-akar-Moszkvat-is-elerheti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38554624-4203-44fe-80cd-5b3611925ca1.jpg","index":0,"item":"63b9f378-e172-46a4-ad5a-336458049834","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Ukrajna-sajat-fejlesztesu-raketaja-akar-Moszkvat-is-elerheti","timestamp":"2025. március. 20. 20:05","title":"Ukrajna saját fejlesztésű rakétája már Moszkvát is elérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11215b97-3fa8-47ad-9ab0-f3d3542e8853","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok a második világháború óta nem szenvedtek el akkora veszteséget, mint most az Ukrajna elleni háborúban.","shortLead":"Az oroszok a második világháború óta nem szenvedtek el akkora veszteséget, mint most az Ukrajna elleni háborúban.","id":"20250320_brit-vedelmi-miniszterium-ukrajna-orosz-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11215b97-3fa8-47ad-9ab0-f3d3542e8853.jpg","index":0,"item":"2a203f04-5e10-4d98-a359-e339c5f4c71e","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_brit-vedelmi-miniszterium-ukrajna-orosz-veszteseg","timestamp":"2025. március. 20. 14:03","title":"Brit védelmi minisztérium: 250 ezer orosz halhatott meg eddig Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e92d024-984c-481c-a316-ddde809ff7dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a székletürítés rendszeressége nemcsak azt mutatja meg, hogy miként táplálkozik valaki, hanem arról is árulkodik, hogy van-e gyulladás a szervezetében, vagy károsodhatott-e a mája.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a székletürítés rendszeressége nemcsak azt mutatja meg, hogy miként táplálkozik valaki, hanem...","id":"20250320_szekleturites-gyakorisaga-egeszseg-emesztes-belrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e92d024-984c-481c-a316-ddde809ff7dd.jpg","index":0,"item":"7cca95c3-ce86-4d17-b919-ee2152434209","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_szekleturites-gyakorisaga-egeszseg-emesztes-belrendszer","timestamp":"2025. március. 20. 18:03","title":"Milyen gyakran jár WC-re? Elárulhatja, mennyire egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","shortLead":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","id":"20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4.jpg","index":0,"item":"f9f7fc80-f5d3-40c1-a046-1b57add7522c","keywords":null,"link":"/sport/20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","timestamp":"2025. március. 20. 10:15","title":"Meghalt Eddie Jordan korábbi Forma–1-es csapattulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal az utolsóról indul.","shortLead":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal...","id":"20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"1d57f56c-5f32-4633-b501-f48e6d1545e9","keywords":null,"link":"/sport/20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","timestamp":"2025. március. 21. 10:52","title":"Megvan Hamilton első sikere a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081be71b-0395-46df-8713-c907351ec582","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Rádió egykori épületeit 2020-ban ingyen kapta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.","shortLead":"A Magyar Rádió egykori épületeit 2020-ban ingyen kapta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.","id":"20250319_piko-andras-bontas-azbeszt-pazmany-peter-katolikus-egyetem-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081be71b-0395-46df-8713-c907351ec582.jpg","index":0,"item":"97a10c7d-19bf-4820-b082-448219063c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_piko-andras-bontas-azbeszt-pazmany-peter-katolikus-egyetem-kampusz","timestamp":"2025. március. 19. 15:19","title":"Pikó András szerint veszélyesen bontják az azbesztes tetőt a Pázmány leendő campusán, Lázár minisztériumához fordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]