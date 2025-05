Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok klubjának netes trollhadseregét, hanem komolyan azt szeretné, hogy hasonlítson az ukrán felmenőkkel rendelkező, meleg Chuck Palahniuk kultregényének verekedőklubjára.","shortLead":"Nagy baj lenne, ha Orbán Viktor nemcsak a félműveltsége és kulturális dilettantizmusa miatt nevezte volna el Harcosok...","id":"20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78b5d1db-4f69-4965-95eb-fc7dd6a0d5de.jpg","index":0,"item":"8dd36528-966e-4135-8e45-2b9c4be6b784","keywords":null,"link":"/360/20250519_orban-viktor-harcosok-klubja-chuck-palahniuk-regeny-david-fincher-film","timestamp":"2025. május. 19. 19:30","title":"Az igazi Harcosok klubjának tagjai a Teremtés Szennyező Melléktermékének nevezték magukat. Ezt várja Orbán is híveitől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d7e147-0e83-47e9-9f6e-7adf65eb4f7d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azért így is szépen hoztak a konyhára az előadók mögött álló cégek.","shortLead":"Azért így is szépen hoztak a konyhára az előadók mögött álló cégek.","id":"20250520_Valmar-Marics-Peti-Valkusz-Milan-VMP-Zenei-Produkcio-Kft-Gaspar-Laci-Gaspar-Niki-GL-Sztar-Bt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d7e147-0e83-47e9-9f6e-7adf65eb4f7d.jpg","index":0,"item":"cda0ffc7-fd37-497d-a240-d9c8812a5ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_Valmar-Marics-Peti-Valkusz-Milan-VMP-Zenei-Produkcio-Kft-Gaspar-Laci-Gaspar-Niki-GL-Sztar-Bt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 20. 13:14","title":"ValMarék és Gáspár Laciék profitja is jócskán csökkent tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","shortLead":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","id":"20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"9b3add4b-ad65-4dc6-a0d9-3a6d8d2bcb2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. május. 19. 09:39","title":"Megduplázta a kormány a listázással megbízott Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","shortLead":"Az óriásberuházás legalább 350 millió euróba kerül.","id":"20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"d0e1c7e4-479b-4bf2-98b6-2888df4ef6e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_OTP-Csanyi-Sandor-Ljubljana-Szlovenia-uj-varoskozpont-Emonika-projekt-alapkoletetel","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"Több mint 20 év csúszás után elindult a gigaprojekt, új városközpontot épít az OTP Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c85c14-259f-4798-98c9-cf3679a0a241","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az irányváltáshoz egy bírósági döntés vezetett.","shortLead":"Az irányváltáshoz egy bírósági döntés vezetett.","id":"20250519_nemetorszag-gorogorszag-regisztralt-menedekkerok-visszakuldes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c85c14-259f-4798-98c9-cf3679a0a241.jpg","index":0,"item":"71caea35-4df2-42d8-8f72-c2b2f482f907","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_nemetorszag-gorogorszag-regisztralt-menedekkerok-visszakuldes","timestamp":"2025. május. 19. 16:26","title":"A német kormány visszatoloncolja Görögországba az ott regisztrált menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Berlin eddig pragmatikus okokból nézte el Orbán Viktor sajátos politikáját, mostantól ugyanilyen okból fognak vele komolyan foglalkozni. Hogyan válik ellenféllé a magyar és a német kormány, miután évtizedekig harmonikus volt a két ország kapcsolata? – erről beszéltek szakértők a Goethe Intézetben.","shortLead":"Berlin eddig pragmatikus okokból nézte el Orbán Viktor sajátos politikáját, mostantól ugyanilyen okból fognak vele...","id":"20250520_nemet-magyar-kapcsolatok-merz-orban-ukran-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e.jpg","index":0,"item":"88d4af06-59d9-4cab-82e8-4263ab644799","keywords":null,"link":"/360/20250520_nemet-magyar-kapcsolatok-merz-orban-ukran-kemugy","timestamp":"2025. május. 20. 14:30","title":"Meddig nézi tétlenül Orbán Viktor ámokfutását Merz Németországa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el. Egy törvénymódosítás értelmében most visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.","shortLead":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el...","id":"20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"9134e023-d5da-4ba9-8350-8aa5ed226bc6","keywords":null,"link":"/sport/20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","timestamp":"2025. május. 20. 13:06","title":"Elfogadták a „lex Milákot”, a sportért felelős miniszter is odaítélheti az edzői életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]