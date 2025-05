Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef02f528-7279-42be-9419-3fbe26c0c1bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kereszteket egy férfi állította egy szomszédjában meggyilkolt házaspár emlékére.","shortLead":"A kereszteket egy férfi állította egy szomszédjában meggyilkolt házaspár emlékére.","id":"20250522_del-afrika-feher-kereszt-donald-trump-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef02f528-7279-42be-9419-3fbe26c0c1bd.jpg","index":0,"item":"7c59f80f-518a-4936-abd1-c2d7c223d9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_del-afrika-feher-kereszt-donald-trump-nepirtas","timestamp":"2025. május. 22. 20:00","title":"Valójában nem fehér telepesek sírjait jelölik a keresztek, amelyekre hivatkozva Trump „népirtást” kiáltott Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","shortLead":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","id":"20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94.jpg","index":0,"item":"38d658e8-c691-47d2-96fb-1809aeb6d602","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","timestamp":"2025. május. 23. 07:21","title":"Itt a legújabb hegyomlásnyi amerikai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá az infravörös fényt, hogy külső áramforrás sem kell hozzá.","shortLead":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá...","id":"20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751.jpg","index":0,"item":"9fef4830-295d-4410-b711-2f7c7a28834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","timestamp":"2025. május. 23. 20:03","title":"Szuperlátást ad az embernek az új kínai kontaktlencse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reprezentatív felmérés szerint a DK és a Mi Hazánk kerülne még be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének a választások.","shortLead":"A reprezentatív felmérés szerint a DK és a Mi Hazánk kerülne még be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének...","id":"20250523_Publicus-Intezet-felmeres-partpreferencia-tisza-part-fidesz-magyar-peter-orban-viktor-dk-mi-hazank-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9.jpg","index":0,"item":"ff274b06-54f7-4e19-af5d-c3a9a427308c","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Publicus-Intezet-felmeres-partpreferencia-tisza-part-fidesz-magyar-peter-orban-viktor-dk-mi-hazank-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 06:22","title":"Publicus Intézet: Tisza 43, Fidesz 36","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af69e8f-267b-4e6b-874f-d07cb24254bb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Néhány képviselő elismerte, hogy ott volt, de állításuk szerint nem tudták, hogy a kínai cég hívta meg őket. ","shortLead":"Néhány képviselő elismerte, hogy ott volt, de állításuk szerint nem tudták, hogy a kínai cég hívta meg őket. ","id":"20250523_A-belgak-lehallgattak-a-Huawei-Anderlechtnel-berelt-paholyat-hogy-korrupt-EP-kepviseloket-buktassanak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af69e8f-267b-4e6b-874f-d07cb24254bb.jpg","index":0,"item":"7c226b4a-6b9d-493f-9bfa-af779db09de9","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_A-belgak-lehallgattak-a-Huawei-Anderlechtnel-berelt-paholyat-hogy-korrupt-EP-kepviseloket-buktassanak-le","timestamp":"2025. május. 23. 13:17","title":"Lehallgatták a Huawei Anderlechtnél bérelt páholyát a belgák, hogy korrupt EP-képviselőket buktassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","shortLead":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","id":"20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116.jpg","index":0,"item":"8028e2cb-bf29-4e6f-94fc-fc6e31fb370e","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","timestamp":"2025. május. 24. 11:05","title":"Őrizetbe vették Renner Erika zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","shortLead":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","id":"20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"b48e9da9-c86e-4a0b-af8a-5c57d6b1a63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","timestamp":"2025. május. 23. 07:31","title":"„Átláthatósági” törvény: az EP öt frakciójának képviselői kérik, hogy az EU minden Magyarországnak szánt pénzt fagyasszon be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]