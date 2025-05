Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény a fronton. Ez a véleménye több mint egy tucatnyi nyugati illetékesnek és szakembernek, akiket a Washington Post kérdezett meg.","shortLead":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény...","id":"20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446.jpg","index":0,"item":"afdaa7b8-0b23-46b0-8bda-10a41f9bea46","keywords":null,"link":"/360/20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","timestamp":"2025. május. 25. 09:16","title":"Hamarosan végképp kifulladhat az orosz offenzíva Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a bérek, de ez hamarosan megfordulhat.","shortLead":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig...","id":"20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013.jpg","index":0,"item":"70132786-51f4-44db-b699-4e87469639ea","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","timestamp":"2025. május. 25. 08:30","title":"Közeleg az idő, amikor azok járhatnak jól, akik saját célra vennének lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","shortLead":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","id":"20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"3b28df90-da94-4604-8fbb-253e14d51e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","timestamp":"2025. május. 26. 11:15","title":"Havonta egymilliárdot bukik a Tesco az árrésstopon, a vezérigazgató szerint búcsút inthetünk az akcióknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0187a6f-884f-4bb5-9b6b-b6b9412dcf34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Beszédében elismerte, hogy az állami intézmények gyökeres reformjára van szükség.","shortLead":"Beszédében elismerte, hogy az állami intézmények gyökeres reformjára van szükség.","id":"20250526_nicusor-dan-romania-elnok-eskutetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0187a6f-884f-4bb5-9b6b-b6b9412dcf34.jpg","index":0,"item":"37aa62f9-b4ff-4468-990b-4cd1e4c4472a","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_nicusor-dan-romania-elnok-eskutetel","timestamp":"2025. május. 26. 12:37","title":"Letette a hivatali esküt Nicusor Dan, Románia új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","shortLead":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","id":"20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135.jpg","index":0,"item":"f8b66720-9656-457b-b257-13bcece53250","keywords":null,"link":"/sport/20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","timestamp":"2025. május. 24. 22:01","title":"Sorozatban hetedszer lett bajnok a Ferencváros az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcaf3-826e-49c5-8ba1-d6519586ab10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves nő a vízben volt, amikor a buldózer hátramenetben elgázolta, több fürdőző szeme láttára. A sofőrt korábban már elítélték gondatlanságból elkövetett, halált okozó közlekedési bűncselekményért.","shortLead":"A 66 éves nő a vízben volt, amikor a buldózer hátramenetben elgázolta, több fürdőző szeme láttára. A sofőrt korábban...","id":"20250525_Strandbuldozer-halalos-gazolas-Olaszorszag-tengerpart-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517dcaf3-826e-49c5-8ba1-d6519586ab10.jpg","index":0,"item":"4cb47e42-f836-46ac-9f33-ce3a8b9df29c","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Strandbuldozer-halalos-gazolas-Olaszorszag-tengerpart-turista","timestamp":"2025. május. 25. 18:41","title":"Strandbuldózer gázolt halálra egy turistát egy népszerű olasz üdülőhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi hajtásból, és olyan helyzetben találkozunk a többiekkel, amelyben lehetőséget kapunk a mélyebb beszélgetésekre.","shortLead":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi...","id":"20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964.jpg","index":0,"item":"bf945bd1-cd54-4fe4-8df2-5bae1c46e41a","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","timestamp":"2025. május. 26. 12:16","title":"Hogyan segítheti a célunk elérését, ha megismerjük azokat, akikkel együtt küzdünk érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]