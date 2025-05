Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","shortLead":"A munkák idején viszont csak 1-1 sáv járható.","id":"20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23715804-278c-422a-8554-14508b4aeaf0.jpg","index":0,"item":"a019e437-bb62-4854-bc51-1c42dd5316c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Betonelemek-biztonsagosabb-lesz-az-M7-es","timestamp":"2025. május. 26. 07:37","title":"Betonelemekre cserélik az acélkorlátot – biztonságosabb lesz az M7-es Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","shortLead":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","id":"20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a.jpg","index":0,"item":"69233184-94c5-45b2-8d8d-e638c13f3272","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","timestamp":"2025. május. 27. 16:06","title":"Három héten át forgalomkorlátozás lesz az M1–M7-csomópontban Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2844847-4a73-4396-b98f-2aa080c1fb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Számos személyes tárgy, így órák, fésűk, borotvák, egészségügyi felszerelés, illetve korabeli fémpénzek is előkerültek. ","shortLead":"Számos személyes tárgy, így órák, fésűk, borotvák, egészségügyi felszerelés, illetve korabeli fémpénzek is előkerültek. ","id":"20250527_vilaghaboru-nemet-katonak-becsi-kapu-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2844847-4a73-4396-b98f-2aa080c1fb5e.jpg","index":0,"item":"b04b8ed3-a667-4b58-aa9b-aefcf95ddefc","keywords":null,"link":"/elet/20250527_vilaghaboru-nemet-katonak-becsi-kapu-ter","timestamp":"2025. május. 27. 16:16","title":"A második világháborúban elhunyt német katonák maradványait találták meg a Bécsi kapu téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b24ef8-2058-468c-b641-9fc1c6ce4a58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Közel nyolcmilliárdos bevételt ért el a stadionüzemeltető, a profitot pedig bő megháromszorozta az előző évhez képest. A Sportfive Hungary Kft.-nek még soha nem volt ekkora nyeresége, nagy részét ki is vette osztalékként.","shortLead":"Közel nyolcmilliárdos bevételt ért el a stadionüzemeltető, a profitot pedig bő megháromszorozta az előző évhez képest...","id":"20250527_groupama-arena-sportfive-hungary-kft-2024-es-beszamoloja-nyereseg-profit-bevetelnovekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66b24ef8-2058-468c-b641-9fc1c6ce4a58.jpg","index":0,"item":"b150c9a4-7f84-45b5-afc3-b0aeb8be0419","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_groupama-arena-sportfive-hungary-kft-2024-es-beszamoloja-nyereseg-profit-bevetelnovekedes","timestamp":"2025. május. 27. 11:05","title":"Rekordprofitot hozott tavaly az üzemeltetőnek a Fradi-stadion, szép kis osztalékot vágott zsebre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","shortLead":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","id":"20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"be22d181-e7d4-4a3a-9d86-5edc63a174f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","timestamp":"2025. május. 26. 09:25","title":"Ursula von der Leyen arra kéri az uniós biztosokat, hogy ne jöjjenek a budapesti Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt megötszöröződött, de ha forintban nézzük, akkor közel tízszeresére nőtt. A nettó pénzügyi magyar vagyon 97 ezer milliárd forint, amiből 11 000 milliárd van a leggazdagabb száznál.","shortLead":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt...","id":"20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"015446b9-b80e-4502-ac53-ad71fd081c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","timestamp":"2025. május. 26. 12:52","title":"A leggazdagabb száz embernél van már az összes magyar vagyon 13 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d29c46-3c08-4c17-80c5-7870b981e2e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vannak, akik rokonoknál szálltak meg, vannak, akiket egy sportcsarnokban helyeztek el.","shortLead":"Vannak, akik rokonoknál szálltak meg, vannak, akiket egy sportcsarnokban helyeztek el.","id":"20250527_szekelyfold-arviz-keszultseg-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5d29c46-3c08-4c17-80c5-7870b981e2e5.jpg","index":0,"item":"6b88a62f-ab4a-4faa-a700-3d96464a7476","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_szekelyfold-arviz-keszultseg-kitelepites","timestamp":"2025. május. 27. 09:23","title":"Árvízkészültség van Székelyföldön, két településen embereket telepítettek ki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]