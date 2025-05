Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","shortLead":"Nem a közeli jövőben, de fokozatosan leválhat egy darab Afrikából, ami végül egy új kontinenst eredményezhet.","id":"20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5eafcef-7d51-44e9-b90e-baf96bdfb442.jpg","index":0,"item":"f22d376f-3df3-4745-984d-8d9dd00d86f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_afrika-kontinens-ketteszakadas-szuperfelaramlas-vizsgalat-gazok","timestamp":"2025. május. 29. 15:03","title":"Kettészakadhat Afrika, a szemünk láttára jöhet létre egy új kontinens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","shortLead":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","id":"20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"e71d001e-e8a1-44bc-8d47-b6212c9f0464","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","timestamp":"2025. május. 29. 13:38","title":"Hailey Bieber közel egymilliárd dollárért adta el három éve alapított make-up márkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól, hogy beépítse a Telegramba a Grok mesterséges intelligenciát. Aztán a bejegyzés alá Elon Musk is kommentelt egyet.","shortLead":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól...","id":"20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf.jpg","index":0,"item":"de5da625-8f34-4f23-b15a-e4dfd161e023","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"A Telegramon is megjelenhet Elon Musk mesterséges intelligenciája, de van itt egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek vissza többet a magyar ügyfelek. Mindezt úgy, hogy a bankok még olcsón is adják a kölcsönöket – miért járunk akkor mégis rosszabbul?","shortLead":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek...","id":"20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f.jpg","index":0,"item":"6f62cbc7-42fb-4fdb-9fbd-fd56a8bb92c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","timestamp":"2025. május. 28. 09:17","title":"Milliókkal fizetünk többet a lakáshitelért a környező országokhoz képest, de lehetne még rosszabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány adóssága fejében elzálogosította a területet. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány...","id":"20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6.jpg","index":0,"item":"dcbf5ece-667a-42c4-895c-e5616a2a816f","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","timestamp":"2025. május. 28. 09:30","title":"Százmilliárdos gyanús adósság, különös tulajdonosi viszonyok, nyomozás „a kis Matolcsy nyugdíjasházának” környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Megasztár című tehetségkutató korábbi nyertese szerint tönkretették ezt a műfajt.","shortLead":"A Megasztár című tehetségkutató korábbi nyertese szerint tönkretették ezt a műfajt.","id":"20250529_Toth-Vera-Nagyon-sajnalom-azokat-akik-a-tehetsegkutatokba-mennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a.jpg","index":0,"item":"d4d43d12-948d-46c4-ad95-c87822e4d33b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Toth-Vera-Nagyon-sajnalom-azokat-akik-a-tehetsegkutatokba-mennek","timestamp":"2025. május. 29. 14:30","title":"Tóth Vera: „Nagyon sajnálom azokat, akik a tehetségkutatókba mennek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","shortLead":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","id":"20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e.jpg","index":0,"item":"5819e8d2-5ee4-4be9-aaf1-51bbeec227a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","timestamp":"2025. május. 27. 17:35","title":"Rendőrségi razzia volt egy illegális autós rendezvényen Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd embercsempészeknek nem osztanak lapot. Szeretettel Brüsszelből című sorozatunk írása.","shortLead":"Vietnámi szépségszalonok, vietnámi illegális bevándorlók, vietnámi maffia – ahol az albán, szíriai, iraki vagy kurd...","id":"20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c70a1a-5b48-48ec-a3e6-af86e5f0f922.jpg","index":0,"item":"d3b65ea9-c5c9-4dd8-a378-e9c974490596","keywords":null,"link":"/360/20250527_szeretettel-brusszelbol-vietnami-bevandorlok-embercsempeszet","timestamp":"2025. május. 27. 17:30","title":"Kiderült, hol érnek össze a műkörömbiznisz és az embercsempészet szálai Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]