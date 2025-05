Négymillió 500 ezer forintos bírságot rótt ki a Médiatanács a TV2-re, mert rossz korhatár-besorolással adta le a Hunyadi-sorozat első részét, ezzel megsértve a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi előírásokat. Közleményük szerint az epizódot 12 év aluliak számára nem ajánlott kategóriában adták le, pedig 16 éven aluliaknak nem ajánlott, és csak 21 óra után lehetett volna műsorra tűzni.

Mivel ismételt jogsértés is történt, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselője is kapott 175 ezer forint büntetést. Amiatt pedig, hogy a műsorszámot a lekérhető médiaszolgáltatásán is tévesen sorolta be a médiaszolgáltató, a TV2 Zrt.-re egymillió-hétszázezer, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig 150 ezer forint bírságot rótt ki a testület.

Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy a Hunyadi korhatár-besorolásával problémák adódtak: a Médiatanács a negyedik és a kilencedik epizód miatt is eljárást indított.

A TV2 korábban egy szexmentes verziót is készített a Hunyadiból, hogy a gyerekek is megnézhessék.