Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon érdekli mi történik valójában.","shortLead":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon...","id":"20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89.jpg","index":0,"item":"63ea1fe8-2a61-4260-a350-eeebca99d346","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","timestamp":"2025. május. 28. 20:57","title":"Jámbor András levele Ilaria Salisnak: Ne jöjjön ide, mert csak Orbán rendszerét erősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn belül veszélyessé válhatnak a bolygónkra.","shortLead":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn...","id":"20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9.jpg","index":0,"item":"694b154b-c14e-40c5-af82-b315c72992eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","timestamp":"2025. május. 28. 13:03","title":"A Földre veszélyes aszteroidák lehetnek a Vénusznál, és észre sem lehet venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való kitettségnek tudható be – derül ki a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) friss jelentéséből.","shortLead":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való...","id":"20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9.jpg","index":0,"item":"a56c1b64-4852-4892-b411-ad9af70e32c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló adatokat közölt a WHO – erre nagyon figyeljen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a743aa-65c7-46a6-8252-209b5df1063d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem spenótból fogyott a legtöbb a Popeye című film máltai forgatásán.","shortLead":"Nem spenótból fogyott a legtöbb a Popeye című film máltai forgatásán.","id":"20250529_Hegyekben-allt-a-kokain-Robin-Williams-korai-filmjenek-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86a743aa-65c7-46a6-8252-209b5df1063d.jpg","index":0,"item":"12fd065d-7783-4afa-a6ad-7a45660a8a17","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hegyekben-allt-a-kokain-Robin-Williams-korai-filmjenek-forgatasan","timestamp":"2025. május. 29. 09:06","title":"Hegyekben állt a kokain Robin Williams filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","shortLead":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","id":"20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba.jpg","index":0,"item":"92c424a3-35f0-45e6-9745-8c6722858fa3","keywords":null,"link":"/elet/20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","timestamp":"2025. május. 28. 20:17","title":"Egyetemista önkéntesek gondozzák a kórházban hagyott csecsemőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c50082a-d2e1-43de-b550-590fe54f3e94.jpg","index":0,"item":"70ed57ce-46cb-4a8a-9e31-379ca6a1a0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Marabu-Feknyuz-Ukran-bekaemberek","timestamp":"2025. május. 28. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ukrán békaemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","shortLead":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763.jpg","index":0,"item":"9898d09a-82a0-4f8b-9811-81aae755cf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 10:04","title":"Karácsony Gergely: Nem budapesti közfeladat az állami költségvetési lyukak finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]