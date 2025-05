Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","shortLead":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","id":"20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb.jpg","index":0,"item":"a697eaf9-0df0-4971-af12-2cdebf0416fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","timestamp":"2025. május. 27. 15:21","title":"A fukusimai atomreaktor mellől visznek földet a japán miniszterelnöki hivatalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","shortLead":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","id":"20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335.jpg","index":0,"item":"5b349566-b595-4b2b-b757-e133c713ae6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","timestamp":"2025. május. 28. 15:23","title":"Jutalmat kapott három rendőr, mert nem hagyták magukat lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással pózolt büszkén.","shortLead":"Ökrös Leventének korábban Orbán Viktorral, Németh Szilárddal és Győzikével is volt közös fotója, most Menczer Tamással...","id":"20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effc5775-c962-4aa4-bf3e-afd9728b9390.jpg","index":0,"item":"b6c35d31-49c6-4b3a-a3e7-8acf5f21e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_okros-levente-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 28. 13:34","title":"Válasz Online: Idősek lehúzására játszó hálózat vezetőjével pózolt Menczer Tamás a Harcosok Klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","id":"20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"6a05ea9f-5c8a-404b-a98e-011630aa88ee","keywords":null,"link":"/360/20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 28. 07:30","title":"FAZ: Új eszközöket fontolgat Orbán ellen az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","shortLead":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","id":"20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4.jpg","index":0,"item":"7f0f1c25-aa5c-4de8-8ffb-fa2f0decaaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","timestamp":"2025. május. 27. 16:03","title":"33 gramm, 25 percig repül: hangtalanul deríti fel a terepet az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","shortLead":"Lehet, hogy ma is sláger lenne.","id":"20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a666b44f-1105-4a6d-888d-d00a4ffef9c3.jpg","index":0,"item":"87b16f6c-da65-43d2-952c-06f49e99c2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Visszahozta-a-Skoda-a-Favoritot","timestamp":"2025. május. 28. 16:48","title":"Beindította a nosztalgiajáratot a Skoda is, visszahozták a Favoritot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ömlik a víz a megduzzadt Korond-patakból a híres parajdi sóbányába. A katasztrófavédelem szerint teljesen megtelhetnek vízzel a tárnák, veszélybe került a helyi turizmus és több száz munkahely.","shortLead":"Ömlik a víz a megduzzadt Korond-patakból a híres parajdi sóbányába. A katasztrófavédelem szerint teljesen megtelhetnek...","id":"20250527_parajdi-sobanya-arviz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"56afc1c9-2199-4cf0-b8f9-59b893cb2176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_parajdi-sobanya-arviz-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:05","title":"Megsemmisülhet a parajdi sóbánya, pár óra és teljesen elönti a víz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]