[{"available":true,"c_guid":"7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és ezt csak új választásokkal lehet visszaépíteni.","shortLead":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és...","id":"20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c.jpg","index":0,"item":"381dd213-d249-4d84-9572-4c057eb57fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 21:28","title":"Kezdeményezte négy képviselő a sümegi képviselő-testület feloszlatását a botrányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369fcaaa-e5ea-4626-95fa-b9c65aa3f468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben – írja a miniszterelnök.","shortLead":"Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben – írja a miniszterelnök.","id":"20250528_Orban-agyrohaszto-tiktok-brainrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369fcaaa-e5ea-4626-95fa-b9c65aa3f468.jpg","index":0,"item":"d5a71fe8-d378-4fcb-b37a-4b2bcbd0788b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Orban-agyrohaszto-tiktok-brainrot","timestamp":"2025. május. 28. 15:11","title":"Szó szerint agyrohasztó videót tett közzé Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","shortLead":"A BDPST Capital Zrt. akkor is jó évet zár, ha nem zár annyira jó évet.","id":"20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6737227-a1f5-4da8-abec-a16c444e3081.jpg","index":0,"item":"e1dbe0df-8e14-4d78-9fa5-d326c8f7fdb2","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Tiborcz-Istvan-BDPST-Capital-Zrt-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 29. 12:28","title":"Óriási csökkenés után is közel 4 milliárdos lett Tiborcz tanácsadó cégének nyeresége, adót fizetnie pedig nem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszédével indult a szervezők által „a világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének” kikiáltott CPAC Hungary, az új jobboldali populizmus ünnepe Budapesten. A miniszterelnök biztosnak tűnik a Fidesz 2026-os győzelmében. Az Európa előtt álló két lehetőség, a liberális és a patrióta jövő közül ő utóbbira szavaz.","shortLead":"Orbán Viktor beszédével indult a szervezők által „a világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének” kikiáltott CPAC...","id":"20250529_Orban-Viktor-beszed-CPAC-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"91dc7986-64a8-4057-86e6-7cff763f238f","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Orban-Viktor-beszed-CPAC-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:22","title":"Orbán a CPAC-en: „Itt áll előttünk meztelenül az egész Soros-birodalom. Elég ronda látvány”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b671a-bb32-4acf-ae07-780b438e6df9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Kiszervezheti” a játékokat az App Store-ból az Apple, heteken belül bemutathat a cég egy teljesen új áruházat.","shortLead":"„Kiszervezheti” a játékokat az App Store-ból az Apple, heteken belül bemutathat a cég egy teljesen új áruházat.","id":"20250528_apple-ios-macos-dedikalt-jatekaruhaz-ujdonsag-ios-19","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc6b671a-bb32-4acf-ae07-780b438e6df9.jpg","index":0,"item":"1999e207-e002-4a89-b594-1a00119ca1b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_apple-ios-macos-dedikalt-jatekaruhaz-ujdonsag-ios-19","timestamp":"2025. május. 28. 15:03","title":"Ez nagyot szólhat: játékos újdonság jöhet az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól, hogy beépítse a Telegramba a Grok mesterséges intelligenciát. Aztán a bejegyzés alá Elon Musk is kommentelt egyet.","shortLead":"A Telegram alapítója szerdán az X-en jelentette be, hogy óriási összeget kap Elon Musk cégétől, az xAI-tól...","id":"20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24f1c6d6-e657-454b-84d5-968c8e7abfaf.jpg","index":0,"item":"de5da625-8f34-4f23-b15a-e4dfd161e023","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_telegram-xai-mesterseges-intelligencia-grok-elon-musk","timestamp":"2025. május. 29. 11:03","title":"A Telegramon is megjelenhet Elon Musk mesterséges intelligenciája, de van itt egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e7734-ef7e-4661-9f99-4ab7b9ae9149","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló filmfesztiválja minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és izgalmas szakmai programokkal várja a filmszerető közönséget hét napon át. ","shortLead":"Magyarország egyetlen Oscar-kvalifikáló filmfesztiválja minden korábbinál gazdagabb rövidfilmes válogatással és...","id":"20250528_Generacios-kerdesek-tarsadalmi-kihivasok-formabonto-filmek-csutortokon-indul-a-Friss-Hus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea8e7734-ef7e-4661-9f99-4ab7b9ae9149.jpg","index":0,"item":"84ec8ef5-690d-4f11-93b9-43b74a48a942","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Generacios-kerdesek-tarsadalmi-kihivasok-formabonto-filmek-csutortokon-indul-a-Friss-Hus","timestamp":"2025. május. 28. 16:52","title":"Generációs kérdések, társadalmi kihívások, formabontó filmek – csütörtökön indul a Friss Hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]