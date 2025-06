Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","shortLead":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","id":"20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf.jpg","index":0,"item":"3eb48ab5-cce8-48d8-b814-a61b6be9164e","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. június. 02. 19:36","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg az olasz tanár, aki Meloni lányának halálát kívánta a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták a légi bázisokat. Legalább negyven orosz harci gépet semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták...","id":"20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"92f2837d-066e-4dc6-a60e-c9b6b60e4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","timestamp":"2025. június. 01. 18:44","title":"Tucatjával lőtték ki az ukránok az orosz bombázókat Oroszországba csempészett drónokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","shortLead":"Néhány nappal a felfedezése után már foltozott is egy komoly hibát a Google a Chrome böngészőben. ","id":"20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"00b10f90-721e-40b6-b072-48888547f763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_google-chrome-bongeszo-nulladik-napi-hiba-javitas-tamadas","timestamp":"2025. június. 03. 09:03","title":"Azonnal telepítse: sürgős frissítés jött a Chrome böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is képes erre a bravúrra.","shortLead":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is...","id":"20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e.jpg","index":0,"item":"b99f0606-d893-45a1-a3b0-3e8c2b6277e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"2 000 000 000 éve épített egy atomreaktort a természet – nézze meg, hogy működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész ország-világ előtt megalázott egy hatgyerekes családanyát csak azért, mert el merte mondani a véleményét.","shortLead":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész...","id":"20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f.jpg","index":0,"item":"33f9938a-9ee6-4651-b831-68533b57f0f6","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","timestamp":"2025. június. 02. 09:41","title":"Molnár Áront perrel fenyegetik, mert kiparodizálta az ukrán EU-csatlakozás ellen ágáló Vasvári Vivient","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat egymástól. Az eredmények alapján igen, de azért van egy nagy „de” a dologban.","shortLead":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat...","id":"20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"fbaee1c1-b75f-4b32-a4b3-5151aa6df284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","timestamp":"2025. június. 02. 20:03","title":"Meglepő dolog derült ki a macskák szaglásáról – lehet, hogy nem csak a kutyák ismerik fel így a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás hátterében. Milyen jelentősége van a testi érzetek tudatosításának az evési szokások kialakításában? Mennyit számít, hogy miként étkeztek a szülők gyerekkorukban? És mit nem szabad csinálni, ha mégis válogatós lenne a gyerekünk?","shortLead":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás...","id":"20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7.jpg","index":0,"item":"79ffe427-7d47-4742-9b3a-066abf53f355","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","timestamp":"2025. június. 01. 18:47","title":"Válogatós a gyerek, vagy csak egyéni az evési stílusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]