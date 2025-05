Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Idén nem kell annyit várni a Qualcomm csúcskategóriás lapkájára, mint tavaly: már szeptemberben befut, és valószínűleg nem kell majd sokat várni az első, ezzel szerelt mobilra sem. 2025. május. 20. 12:03 Megvan a dátum: ekkor jön az új csúcs chip, amivel minden mobil hasíthat 2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás. 2025. május. 19. 12:44 Közel 20 ezer milliárd forint hever a magyaroknál készpénzben, valamint bankszámlán, lekötetlenül A Bournemouth és a Liverpool már Kerkez Milos pontos átigazolási összegéről tárgyal Fabrizio Romano szerint, az angol bajnok pedig már ahhoz is közel van, hogy megegyezzen a magyar válogatott védőjével. 2025. május. 19. 10:58 Közel a megállapodás, Kerkez Milos hamarosan Szoboszlai Dominik csapattársa lehet Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába látogatott. 2025. május. 19. 12:36 Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia fennhatóságát Grönland felett, de… Elsősorban a Temunak és a Sheinnek fájhat majd az terv, amelynek alapján kéteurós díjat vetne ki az EU minden csomagjukra. 2025. május. 20. 19:52 Kéteurós Temu-adóval készül Brüsszel Ennek az ügynek már három őrizetbe vett gyanúsítottja van. 2025. május. 19. 21:55 Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a brit miniszterelnök londoni ingatlanainak, illetve volt autójának felgyújtása ügyében A Magyar Bírói Egyesület úgy véli, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és az új törvényjavaslat egyaránt veszélyeztetik a jogállamiságot. 2025. május. 21. 07:44 A bírók szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal sérti a bíróságok függetlenségét A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. De a keretből Balásy Gyuláék a Digitális Állampolgárság Programot is népszerűsíteni fogják. 2025. május. 19. 11:43 Rogánék 3,9 milliárdos megbízást adtak Balásyéknak, hogy külföldön is áradjon a kormánypropaganda