Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi törvénycsomagról, az anyakönyvezhető utónevekről, valamint az állampolgárság felfüggesztéséről szóló javaslatról is. ","shortLead":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi...","id":"20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d.jpg","index":0,"item":"00625d37-72e9-4c08-8801-bb613c0e190f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","timestamp":"2025. június. 04. 14:50","title":"Jövő héten szavazhatnak az Alkotmánybíróság új elnökéről és Polt Péter utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca5a62-7bf0-4e8e-bea8-18b2d45e3c93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlan helyről jöhet a megoldás: egy kis génmódosítás kellett csak ahhoz, hogy a muslicák is rácsússzanak a kokainra, és ezzel egy fontos „eszköz” kerüljön a kutatók kezébe. Végső soron akár a kokainfüggőség is kezelhető lehet az így nyert megállapításokkal. ","shortLead":"Váratlan helyről jöhet a megoldás: egy kis génmódosítás kellett csak ahhoz, hogy a muslicák is rácsússzanak a kokainra...","id":"20250603_ecetmuslicak-genmodositas-kokainfuggoseg-kezelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abca5a62-7bf0-4e8e-bea8-18b2d45e3c93.jpg","index":0,"item":"e08f0690-8af7-4a65-b4a6-b471b2cad730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_ecetmuslicak-genmodositas-kokainfuggoseg-kezelese-kutatas","timestamp":"2025. június. 03. 20:03","title":"Kokaint adtak a muslicáknak, és ez áttörést hozhat a drogfüggőség elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","shortLead":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","id":"20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"2d90403d-a64c-4402-9975-2e607a72a5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","timestamp":"2025. június. 05. 07:36","title":"Republikon: A biztos szavazók körében 9 százalékkal vezet a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055247af-9975-4655-a17f-070159127881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","shortLead":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","id":"20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055247af-9975-4655-a17f-070159127881.jpg","index":0,"item":"c2a03532-db12-4df2-a50e-0a91daa8d295","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","timestamp":"2025. június. 04. 07:14","title":"Till Attila tömören elárulta, miért nem ő lesz a Megasztár műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen szövegformázási funkciókkal bővül most.","shortLead":"Megszűnt a WordPad, de lassan teljesen kiváltja a Windows 11 beépített programja, a Jegyzettömb. Mutatjuk, milyen...","id":"20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"7cd97703-9d17-47a2-a646-3bfe8fbc816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-jegyzettomb-szovegszerkesztes-formazas-funkciok-ujdonsagok","timestamp":"2025. június. 03. 16:03","title":"Fizet a Wordért? Lassan felesleges: felnő hozzá a Windows ingyenes programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","shortLead":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","id":"20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332.jpg","index":0,"item":"6a82e6af-2d67-4276-b080-9dc241a71eca","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","timestamp":"2025. június. 03. 17:33","title":"Erotikus ábrával ellátott 200 éves birkabél óvszert állítanak ki Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","shortLead":"Az elnök rendelete hét másik országból részlegesen korlátozza a beutazást.","id":"20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9831b44b-434c-47b6-b793-340a60f47286.jpg","index":0,"item":"66c01229-15e1-4b3a-b414-05cba1407358","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_donald-trump-amerikai-elnok-rendelet-beutazasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 05. 06:59","title":"Megtiltotta tizenkét ország polgárainak Trump, hogy beutazzanak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]