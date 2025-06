Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4fe73c5f-4402-4c5f-8f22-227863ec415f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész szombati koncertjén beszélt arról, „gecire nem akarja”, hogy Magyarország egy tenger legyen, amit az emberek a két partról néznek.","shortLead":"A zenész szombati koncertjén beszélt arról, „gecire nem akarja”, hogy Magyarország egy tenger legyen, amit az emberek...","id":"20250608_ByeAlex-beszolt-azoknak-a-politikusoknak-akik-nem-engedik-hogy-szabadok-legyunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe73c5f-4402-4c5f-8f22-227863ec415f.jpg","index":0,"item":"f44469a3-1549-4851-baa1-0f7c2c60525a","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_ByeAlex-beszolt-azoknak-a-politikusoknak-akik-nem-engedik-hogy-szabadok-legyunk","timestamp":"2025. június. 08. 11:33","title":"ByeAlex beszólt azoknak a politikusoknak, akik nem engedik, hogy szabadok legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b75cc95-a363-4b30-a058-73a114df1b3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump egy interjúban azt is elmondta, nem áll szándékában helyrehozni a kapcsolatát korábbi szövetségesével, aki szerinte tiszteletlenül beszél az amerikai elnökkel, ami „nagyon csúnya dolog”.","shortLead":"Donald Trump egy interjúban azt is elmondta, nem áll szándékában helyrehozni a kapcsolatát korábbi szövetségesével, aki...","id":"20250608_Trump-megfenyegette-Elon-Muskot-Megfizet-erte-ha-demokratakat-fog-tamogatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b75cc95-a363-4b30-a058-73a114df1b3e.jpg","index":0,"item":"ae84b194-a303-44d8-841c-aab6acb99bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Trump-megfenyegette-Elon-Muskot-Megfizet-erte-ha-demokratakat-fog-tamogatni","timestamp":"2025. június. 08. 12:27","title":"Trump megfenyegette Elon Muskot: „Megfizet érte, ha demokratákat fog támogatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális zsarolóvírus-bűnbandákkal is háborúzik a dominanciáért. A Sophos kiberbiztonsági cég szakértői szerint ez az eddiginél sokkal kevésbé kiszámítható helyzetet eredményez.","shortLead":"Új király születik a kiberbűnözők világában? A DragonForce nevű csoport nem csak cégeket támad, de rivális...","id":"20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca.jpg","index":0,"item":"5abf61de-a60f-4d96-afb8-6abc51196cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_dragonforce-csoport-zsarolovirus-sophos-elemzes","timestamp":"2025. június. 09. 08:03","title":"A szemünk előtt esik szét a bűnözők eddigi világa, és ami most születik, az sokkal félelmetesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca2f2f-c78c-466c-9695-0b386c0b4524","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakossá váltak azok a tüntetések, amelyek a városban razziázó bevándorlási hatóság elleni kezdődtek szombaton.","shortLead":"Erőszakossá váltak azok a tüntetések, amelyek a városban razziázó bevándorlási hatóság elleni kezdődtek szombaton.","id":"20250608_los-angeles-paramount-nemzeti-garda-tuntetes-bevandorlas-ice-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca2f2f-c78c-466c-9695-0b386c0b4524.jpg","index":0,"item":"8eda99e5-5f50-4374-a16c-fdb8c8026ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_los-angeles-paramount-nemzeti-garda-tuntetes-bevandorlas-ice-razzia","timestamp":"2025. június. 08. 08:03","title":"Los Angelesbe küldte Trump a Nemzeti Gárdát a bevándorlási hatóság elleni tüntetések megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038a9e73-f884-4128-84b2-fe2c4bba2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A független országgyűlési képviselő üresen találta a létesítményt, a vécé és és a jegypénztár sem volt nyitva. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő üresen találta a létesítményt, a vécé és és a jegypénztár sem volt nyitva. ","id":"20250608_hadhazy-akos-csisztapuszta-kisvasut-allomas-unios-palyazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038a9e73-f884-4128-84b2-fe2c4bba2bb3.jpg","index":0,"item":"228efc25-f478-4985-9c19-bef32a7f9748","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_hadhazy-akos-csisztapuszta-kisvasut-allomas-unios-palyazat","timestamp":"2025. június. 08. 14:35","title":"„Ez felépült, csak minek” – a csisztapusztai kisvasútállomáson járt Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","shortLead":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","id":"20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4.jpg","index":0,"item":"9ea54ee3-87e6-43c3-a7d5-356a262ca117","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 17:26","title":"Franciaországban több ezren tüntettek Orbán és a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250608_tupoljev-ukranok-telekom-5g-atomok-foto-termeszetes-atomreaktor-robbanas-vilagur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"970988b9-54b6-4cc5-a4ce-ab21521b9cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_tupoljev-ukranok-telekom-5g-atomok-foto-termeszetes-atomreaktor-robbanas-vilagur","timestamp":"2025. június. 08. 12:00","title":"Ez történt: Betörtek az oroszok rendszerébe az ukránok, és vittek mindent, amit csak találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]