Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése után a cég élére visszatérő Steve Jobs hozta el a második aranykort. Az iPhone-nal, amely ugyan még mindig egy nagyon népszerű telefon, de most már messze nem az az elejthetetlen csodavad, ami néhány éve még feltétel nélkül termelte a dollármilliárdokat.","shortLead":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése...","id":"20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3855ea2-6d1c-4c48-b81f-fb76097abbe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","timestamp":"2019. január. 30. 06:13","title":"Vége az Apple második aranykorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244d33b-2b5e-4bb1-936c-322b869f5188","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Casper Glow egy különleges, henger alakú kis lámpa, amely a bekapcsolás után a naplementéhez hasonló módon csökkenti a fényerejét, sokkal szembarátabb körülményeket teremtve ezzel.","shortLead":"A Casper Glow egy különleges, henger alakú kis lámpa, amely a bekapcsolás után a naplementéhez hasonló módon csökkenti...","id":"20190131_casper_glow_lampa_haloszoba_naplemente_alvas_segito_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4244d33b-2b5e-4bb1-936c-322b869f5188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d61522-9706-4b3b-8870-da01e7b80fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_casper_glow_lampa_haloszoba_naplemente_alvas_segito_eszkozok","timestamp":"2019. január. 31. 18:03","title":"Ez a lámpa a hálószobák királya lehet, ugyanis jobbat alszik tőle az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai-díjas színművész sztrókja óta csupán egy kisebb filmszerepet vállalt. ","shortLead":"A Kossuth- és Jászai-díjas színművész sztrókja óta csupán egy kisebb filmszerepet vállalt. ","id":"20190129_kulka_janos_szinpad_szerep_arvacska_trafo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030ecd32-96a8-4b0d-bb4f-5a43d7affa27","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_kulka_janos_szinpad_szerep_arvacska_trafo","timestamp":"2019. január. 29. 21:55","title":"Újra színpadon Kulka János – itt vannak az első fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e05403-167e-464c-86a3-31415869ae76","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Imádjuk a csodákat, el akarjuk hinni, hogy léteznek, és hinni akarunk azoknak, akik elvezethetnek minket a csodáig. Ebből a hitből élnek a csalók. Az elméjük működésének a megismerésével viszont kicsit könnyebben elkerülhetjük, hogy az áldozatukká váljunk, vagyis hogy felismerjük: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nem az.","shortLead":"Imádjuk a csodákat, el akarjuk hinni, hogy léteznek, és hinni akarunk azoknak, akik elvezethetnek minket a csodáig...","id":"20190131_Maria_Konnikova_Az_atveres_muveszete_szelhamosok_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e05403-167e-464c-86a3-31415869ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127987b9-16f5-43ac-a061-25e28cb46e69","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Maria_Konnikova_Az_atveres_muveszete_szelhamosok_csalok","timestamp":"2019. január. 31. 18:00","title":"Ön felismer egy szélhámost? És felismeri magában a balekot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint. \r

","shortLead":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó...","id":"20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d98a9-3f37-43af-847e-4ad60a7f3c69","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","timestamp":"2019. január. 30. 19:21","title":"Hawaii legújabb csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2dcc9-6770-4932-9076-f167d7ad02f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthattunk már különleges UAZ-okat, olyat azonban még nem, amelyiket jégből építették újra. Mutatjuk a szó szerint téli viszonyokra szabott járművet.\r

","shortLead":"Láthattunk már különleges UAZ-okat, olyat azonban még nem, amelyiket jégből építették újra. Mutatjuk a szó szerint téli...","id":"20190130_Nana_hogy_orosz_iparmunka_eredmenye_ez_a_jegbol_keszult_terepjaro__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2dcc9-6770-4932-9076-f167d7ad02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2020e622-66c7-4761-8821-fd71b29b6f0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Nana_hogy_orosz_iparmunka_eredmenye_ez_a_jegbol_keszult_terepjaro__video","timestamp":"2019. január. 30. 12:23","title":"Naná, hogy orosz iparmunka eredménye ez a jégből készült terepjáró – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint 50 milliió felhasználó adatai szivárogtak ki, a Google úgy döntött, bezárja a közösségi hálózatát. Most az is kiderült, erre mikor fog sor kerülni.","shortLead":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint...","id":"20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353c6cc-e88f-46d9-b96e-39833bf100f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. január. 31. 15:03","title":"Bemondta a Google, mikor törli végleg a Google+ szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]