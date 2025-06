Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik az agy, javul a koncentráció és a fizikai teljesítmény is. Ugyanakkor, ha nem iszunk eleget, az fáradtsághoz, fejfájáshoz, hosszú távon pedig egészségügyi problémákhoz is vezethet. Cikkünkben annak járunk utána, mi történik a vízhiányos szervezetben, és hogyan tehetjük vonzóbbá és élvezetessé a víz pótlását a mindennapokban.","shortLead":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik...","id":"20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb.jpg","index":0,"item":"5dba4324-6162-435d-bd05-f168393f4888","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"Elég vizet iszik? Mutatjuk, mit kockáztat, ha erre nem figyel oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d199d402-1073-45c8-8ef1-45a5a583a139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Viber szuperapp felhasználói mostantól könnyebben megtalálhatják a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat, és közvetlenül is kapcsolatba léphetnek velük az alkalmazásban.","shortLead":"A Viber szuperapp felhasználói mostantól könnyebben megtalálhatják a helyi vállalkozásokat, szolgáltatásokat, és...","id":"20250610_viber-uzleti-fiokok-funkciok-helyi-cegek-keresese-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d199d402-1073-45c8-8ef1-45a5a583a139.jpg","index":0,"item":"3f957434-f320-43dc-b48a-41035967b6c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_viber-uzleti-fiokok-funkciok-helyi-cegek-keresese-kapcsolat","timestamp":"2025. június. 10. 12:03","title":"Viberes? Kap két új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal súlyosbítja a helyzetet Los Angelesben, és ordít róla, hogy szívesen lenne Amerika királya. A jelenlegi izraeli kormány a világon mindenütt veszélyt jelent a zsidók számára. Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal...","id":"20250611_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d298db2e-32aa-41b3-8429-988c59732f02","keywords":null,"link":"/360/20250611_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"A német titkosszolgálat orosz „kis zöld emberkék” felbukkanásától tart, például Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","shortLead":"Hadházy ismét luxuskiegészítőkről posztolt, ezúttal a korábbi jegybankelnök fia és felesége kerültek rivaldafénybe.","id":"20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a626099-24a4-4262-b9d7-33259ff99d60.jpg","index":0,"item":"79f07a9b-e58c-4a3c-9c52-88f0fc5e4c84","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Matolcsy-Adam-felesegenek-negy-szinben-is-van-Hermes-Birkin-taskaja","timestamp":"2025. június. 10. 09:49","title":"Hadházy: legalább 24 millióba került Matolcsy Ádám feleségének, hogy négy színben is van Hermes Birkin táskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","shortLead":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","id":"20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"fd705094-ae62-4577-9ff6-da39e84cd52c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 10. 13:20","title":"Bejött a Wallisnak a külföldi terjeszkedés, 100 milliárd forint fölé nőtt az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","id":"20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9.jpg","index":0,"item":"add0ee49-207f-4518-877e-ff4313f6f09f","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","timestamp":"2025. június. 09. 16:23","title":"Újabb fogolycsere volt Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]