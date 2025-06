Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d08164aa-4eb7-4291-a815-6858edb72d98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kanyarban kisodródtak és fának csapódtak. ","shortLead":"Egy kanyarban kisodródtak és fának csapódtak. ","id":"20250612_motorhazteton-csuszkaltak-halalos-baleset-lett-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08164aa-4eb7-4291-a815-6858edb72d98.jpg","index":0,"item":"d7b9ef14-a4ab-48e3-94f1-5f3c3716252b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_motorhazteton-csuszkaltak-halalos-baleset-lett-belole","timestamp":"2025. június. 12. 09:17","title":"Autó után kötött motorháztetőn csúszkáltak, halálos baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"25 százalékkal nőtt az új lakásokra kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma az első negyedévben a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Az elemzők szerint ez annak ellenére is biztató, hogy nagyon alacsony volt a bázis. Magyarország régóta sereghajtó az új lakások építésében a régióban, de fokozatosan fordulhat a trend.","shortLead":"25 százalékkal nőtt az új lakásokra kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma az első negyedévben...","id":"20250612_ingatlan-uj-lakasok-epitese-mbh-lakaspiaci-elemzes-epitoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e8e4b812-13b3-453a-ba04-2da591619cd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-uj-lakasok-epitese-mbh-lakaspiaci-elemzes-epitoipar","timestamp":"2025. június. 12. 10:44","title":"Évek óta egyre kevesebb új lakás épül, de most mintha fordulna a trend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cbc06e-7951-4523-a11b-6b0acd4638dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Barcelona támadója azon húzta fel magát, hogy Michal Probierz tizenegy év után mást tett volna meg csapatkapitánynak.","shortLead":"A Barcelona támadója azon húzta fel magát, hogy Michal Probierz tizenegy év után mást tett volna meg csapatkapitánynak.","id":"20250612_robert-lewandowski-michal-probierz-lengyel-valogatott-lemondott-szovetsegi-kapitany-csapatkapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6cbc06e-7951-4523-a11b-6b0acd4638dc.jpg","index":0,"item":"5d9d21b1-893d-43bf-a89e-35aafe74c6be","keywords":null,"link":"/sport/20250612_robert-lewandowski-michal-probierz-lengyel-valogatott-lemondott-szovetsegi-kapitany-csapatkapitany","timestamp":"2025. június. 12. 11:46","title":"Lemondott a lengyel szövetségi kapitány, miután összebalhézott Lewandowskival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar futballválogatott teljesítménye és Menczer Tamás is előkerült nála, legfrissebb posztjában pedig a kormánypárti ismerőseinek üzen.","shortLead":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar...","id":"20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b.jpg","index":0,"item":"a30e48a0-88af-4397-9065-1a18c5683667","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 11. 20:07","title":"Kormánypárti ismerőseinek és Menczer Tamásnak is üzent az olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott a gondolataival.","shortLead":"Buzási Patrik a tehetségkutató előtt eleve olyan pénzkereseti forrást keresett, ahol munka közben egyedül maradhatott...","id":"20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ca1948-05d8-4501-9b5a-37711d0e2417.jpg","index":0,"item":"0df8cb3b-35d5-4dd4-8488-989deb16282e","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujra-beallt-klipjeben-takaritonak-a-Megasztar-felfedezettje","timestamp":"2025. június. 11. 15:04","title":"Újra beállt takarítónak a klipjében a Megasztár felfedezettje, aki korábban takarító volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még egyiket sem sikerült megoldani. A kormánynak mindenesetre nem érdeke csődbe vinni Budapestet – mondta Vitézy Dávid, akivel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a HVG közéleti podcastjában.","shortLead":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még...","id":"20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b.jpg","index":0,"item":"bfed2157-0e5b-491c-b61a-44ebd9fdad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:23","title":"Lázár János a gyűlöletkeltő turnéját arra használja, hogy elterelje a figyelmet minisztériuma totális kudarcáról – Vitézy Dávid a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először fordul elő az is, hogy novelláskötetért adnak Nemzetközi Booker-díjat. Ezt az elismerést olyan műért lehet megkapni, amely angol nyelven is megjelent. Mushtaq novelláinak főszereplői Karnataka állambeli, nehéz sorsú muszlim nők. Szeretettel Indiából sorozatunk írása.","shortLead":"Banu Mushtaq indiai írónő Heart Lamp című könyvét Deepa Bhashthi fordította angolra, a díjat ő is megkapta. Először...","id":"20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6526a303-8ab7-4f43-806b-77e1214d7fa5.jpg","index":0,"item":"79f18a28-247e-4fc6-9892-3c817e21e6de","keywords":null,"link":"/360/20250610_szeretettel-indiabol-nemzetkozi-booker-dijat-kannada-nyelv-banu-mushtaq","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"„Mire jobban körülnéztem, már hat gyerekem volt” – először kapott Nemzetközi Booker-díjat egy eredetileg kannada nyelven írt könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8451df9a-96e4-44db-ba1a-ee47b1007fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas rendező Tarr Bélához fűződő, „nem egyszerű” mester-tanítvány kapcsolatáról is beszélt.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendező Tarr Bélához fűződő, „nem egyszerű” mester-tanítvány kapcsolatáról is beszélt.","id":"20250611_Nemes-Jeles-Laszlot-halalosan-megfenyegettek-A-londoni-ferfi-forgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8451df9a-96e4-44db-ba1a-ee47b1007fb0.jpg","index":0,"item":"de3c2171-bb1b-4a7e-8f17-df970890ff84","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Nemes-Jeles-Laszlot-halalosan-megfenyegettek-A-londoni-ferfi-forgatasan","timestamp":"2025. június. 11. 14:23","title":"Nemes Jeles Lászlóékat halálosan megfenyegették Tarr Béla filmjének forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]