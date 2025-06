Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a bevándorlási hatóság akciói miatt utcára vonult tüntetők megfékezésére.","shortLead":"A város polgármestere és Kalifornia kormányzója is nyugalomra szólított fel, miután Trump a Nemzeti Gárda után...","id":"20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a886663-74d1-4b33-95f9-96223c899a43.jpg","index":0,"item":"208e5bfa-bb30-46e3-ad9b-b443add8d175","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_egyesult-allamok-los-angeles-veszhelyzet-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. június. 11. 05:48","title":"Vészhelyzetet hirdettek és kijárási tilalmat rendeltek el Los Angeles belvárosában a zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","shortLead":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","id":"20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35.jpg","index":0,"item":"1d24cb55-ea1b-413f-bd91-31e0b6880acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","timestamp":"2025. június. 12. 06:41","title":"A levegő kér elnézést a teljesen új Nissan Leaftől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. Korrupcióban és Kína-függésben azonban sikerült az élre törni.","shortLead":"A kormány húzásainak köszönhetően az ország gazdaságilag leszakadt a szomszédaitól, hiába az EU-támogatások egyik...","id":"20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c910190d-1658-416f-93a7-1213e7872109.jpg","index":0,"item":"6ac7a531-0bed-48d0-a75f-6e1169cb49b9","keywords":null,"link":"/360/20250612_FAZ-kommentar-Az-allami-beavatkozas-betesz-Magyarorszagon-a-joletnek","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"FAZ-kommentár: Az állami beavatkozás betesz Magyarországon a jólétnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","shortLead":"Rekordot döntött a Nintendo Switch 2 eladása az első négy napon.","id":"20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"0d98a771-6dcf-4c58-b0e6-3905beb071cc","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Ugy-veszik-a-Nintendo-uj-konzoljat-mintha-nem-lenne-holnap","timestamp":"2025. június. 11. 08:08","title":"Úgy veszik a Nintendo új konzolját, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki keddre hirdetett demonstrációt a Kossuth térre Polgári Ellenállás címmel. A résztvevőket a törvényjavaslatról és az ellenállás lehetséges módjairól kérdeztük. ","shortLead":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki...","id":"20250611_Polgari-Ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727.jpg","index":0,"item":"8d71feb1-6b50-47fb-950f-cb04c26c0063","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polgari-Ellenallas","timestamp":"2025. június. 11. 08:46","title":"„Ez már a kormánypárti ismerőseimnek is sok” – videón a Polgári Ellenállás Kossuth téri zászlóbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi gyűlöletünket megadják nekünk ma is, így már észre se vesszük azt, amit eltűrni se lenne szabad. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi...","id":"20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"29fe3224-0356-4eed-ad82-cbed23f2b839","keywords":null,"link":"/360/20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Kovács Bálint: Miért hagyjuk, hogy az ukránozós plakátok minden magyart bemocskoljanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a0d8d-0cfc-441b-8fc5-c0379218d806","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tulajdonos nehézkes eladással, ingatlanja értékének csökkenésével, a vevő szigorúbb hitelfeltételekkel, a társadalom pedig növekvő korrupcióval szembesülhet.","shortLead":"A tulajdonos nehézkes eladással, ingatlanja értékének csökkenésével, a vevő szigorúbb hitelfeltételekkel, a társadalom...","id":"20250612_ingatlan-telepulesvedelmi-torveny-ingatlanpiac-hitel-korrupcio-aggodalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a91a0d8d-0cfc-441b-8fc5-c0379218d806.jpg","index":0,"item":"7b469805-b827-43b0-83de-a10e09852fe9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-telepulesvedelmi-torveny-ingatlanpiac-hitel-korrupcio-aggodalmak","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Hazavághatja az ingatlanpiacot a településvédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aac3c84-f98a-496a-882c-8be91472102a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kínai nő csak azért repült Dél-Koreába, hogy megpróbáljon bejutni a BTS nevű koreai fiúzenekar egyik tagjához, miután az leszerelt a hadseregtől.","shortLead":"Egy kínai nő csak azért repült Dél-Koreába, hogy megpróbáljon bejutni a BTS nevű koreai fiúzenekar egyik tagjához...","id":"20250612_BTS-jungkook-betores-kinai-no-leszerelt-katonasag-K-pop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aac3c84-f98a-496a-882c-8be91472102a.jpg","index":0,"item":"514df564-e8ea-44d5-b57c-5d52542253d2","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_BTS-jungkook-betores-kinai-no-leszerelt-katonasag-K-pop","timestamp":"2025. június. 12. 15:51","title":"Leszereltek a legnépszerűbb K-pop-együttes tagjai, rögtön meg is próbáltak betörni egyikükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]