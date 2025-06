Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A párnak egy közös gyermeke született.","shortLead":"A párnak egy közös gyermeke született.","id":"20250612_stohl-andras-vica-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821.jpg","index":0,"item":"ad299080-f7ca-43cc-8d79-669e0f7fcbdc","keywords":null,"link":"/elet/20250612_stohl-andras-vica-valas","timestamp":"2025. június. 12. 19:41","title":"Elválik Stohl András és harmadik felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jaír Jakovot a Hamász terrortámadása során hurcolták el. ","shortLead":"Jaír Jakovot a Hamász terrortámadása során hurcolták el. ","id":"20250612_izraeli-tusz-holttest-hamasz-terrortamadas-idf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"110f5554-6558-4ef0-84a2-42961650765d","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_izraeli-tusz-holttest-hamasz-terrortamadas-idf","timestamp":"2025. június. 12. 05:14","title":"Újabb túsz holttestét találták meg a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még egyiket sem sikerült megoldani. A kormánynak mindenesetre nem érdeke csődbe vinni Budapestet – mondta Vitézy Dávid, akivel Kacskovics Mihály Béla beszélgetett a HVG közéleti podcastjában.","shortLead":"Az első nyári hétvégén letérdelt a MÁV, a főváros pedig kis híján csődbe rohant. A két helyzetben közös, hogy még...","id":"20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7ce28-2f00-4d6f-a013-8daa4871e26b.jpg","index":0,"item":"bfed2157-0e5b-491c-b61a-44ebd9fdad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Fulke-podcast-Vitezy-David-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:23","title":"Lázár János a gyűlöletkeltő turnéját arra használja, hogy elterelje a figyelmet minisztériuma totális kudarcáról – Vitézy Dávid a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f919b3-0853-42b3-b0cd-4d583cae6988","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A denevérek akár negyed évszázadon át is élhetnek, ráadásul az esetek többségében rákmentesen. Most a kutatók kiderítették, mi állhat ennek a hátterében – ez pedig az emberi rákkezelések terén is fontos lehet.","shortLead":"A denevérek akár negyed évszázadon át is élhetnek, ráadásul az esetek többségében rákmentesen. Most a kutatók...","id":"20250613_deneverek-rakmentesseg-daganat-p53-gen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f919b3-0853-42b3-b0cd-4d583cae6988.jpg","index":0,"item":"a84db4ec-cc74-4f5c-9911-0bc746713831","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_deneverek-rakmentesseg-daganat-p53-gen-kezeles","timestamp":"2025. június. 13. 13:03","title":"A denevérek „szuperképessége” segítheti a rák legyőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e9be0a-062e-414d-99c8-af0a5687b99a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Böröcz László fekvőgipszet kapott, egy ideig otthonról dolgozik.","shortLead":"Böröcz László fekvőgipszet kapott, egy ideig otthonról dolgozik.","id":"20250612_borocz-laszlo-budavari-polgarmester-serules-achilles-in-szakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e9be0a-062e-414d-99c8-af0a5687b99a.jpg","index":0,"item":"a78ebc22-7885-4145-8928-824c6a562b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_borocz-laszlo-budavari-polgarmester-serules-achilles-in-szakadas","timestamp":"2025. június. 12. 18:16","title":"Focizás közben Achilles-ín-szakadást szenvedett az I. kerület fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem politikai okai vannak annak, hogy fenyítették és leváltották a munkatársukat.","shortLead":"A rendőrség szerint nem politikai okai vannak annak, hogy fenyítették és leváltották a munkatársukat.","id":"20250613_rendorseg-szentendre-megafonos-lelkesz-bilincs-orsparancsnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"fd2771a6-2e2e-4f7a-8ba8-efd5ce012b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_rendorseg-szentendre-megafonos-lelkesz-bilincs-orsparancsnok-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 10:28","title":"A rendőrség szerint szakmai hibák miatt váltották le a megafonos lelkészt bilincsben előállító őrsparancsnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfbc8fb-a690-4dc9-a892-76cbf269f2bf","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"Péntekig 226 milliárd forintba kerül Magyarországnak, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét. A gigabírságról pontosan egy évvel ezelőtt született döntés, amelyet a kormány most peres úton akar megtámadni. Egy holland nemzetközi jogi professzor szerint ez egy kétségtelenül vesztes per lesz.","shortLead":"Péntekig 226 milliárd forintba kerül Magyarországnak, hogy a kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét...","id":"20250613_europai-birosag_unios-jog_menekultugy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfbc8fb-a690-4dc9-a892-76cbf269f2bf.jpg","index":0,"item":"0fdad889-7e2c-4a96-ab07-40433c0500f8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250613_europai-birosag_unios-jog_menekultugy-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 12:33","title":"Egy évvel az ítélet után: eddig 226 milliárd forintba fájt a kormány költséges szélmalomharca az uniós joggal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb8fa99-a47f-4734-a7d6-a970908ed0e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset után a közösségi médiában kezdett el keringeni a felvétel. ","shortLead":"A baleset után a közösségi médiában kezdett el keringeni a felvétel. ","id":"20250612_repulogepbaleset-india-london-ahmadabad-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eb8fa99-a47f-4734-a7d6-a970908ed0e3.jpg","index":0,"item":"1d8b6c9c-71f4-4f79-be19-c99e3659eac2","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_repulogepbaleset-india-london-ahmadabad-video","timestamp":"2025. június. 12. 12:10","title":"Videón, ahogy lezuhan az Indiából Londonba tartó repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]