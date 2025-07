Kitört kerékkel kapta vissza a repülőre adott babakocsiját egy utas Ferihegyen

„Megérkezel, a gép leszáll, majd egy órán át nézed a szalagot, mintha valami történne. Aztán végre jönnek a csomagok. A babakocsira viszont még egy órát várnál – ha egy anyuka nem venné észre, hogy az egész rakás a váró túlsó sarkába van kiszórva” – számolt be keserű tapasztalatairól Facebook-posztjában egy, a héten hazatért magyar utas, aki Budapesten kitört kerékkel kapta vissza, pontosabban: találta meg a Ryanair járatára feladott, 400 ezer forint értékű babakocsiját.

A csalódott utas posztja a budapesti reptéren oldalukon fekve talált babakocsikról. Facebook

A kommentekből ráadásul úgy tűnik, nem egyedi esetről van szó:

Anno mi egy 3 hetes USA túrát végigcsináltunk egy babakocsival, de Ferihegyet már nem élte túl

– írja egy hozzászóló. De a kommentek között azt is megerősítik: valóban hiányos a nemzetközi reptér tájékoztatása arról, hogy hol kaphatja vissza babakocsiját, aki megkockáztatja, hogy azzal utazik.

A kerekét vesztett gyermekhordozó gazdája bejegyzésében azt is érezteti, hogy szerinte jellegzetesen hazai jelenségről van szó: „2025-ben a Budapest Airport ott tart, ahol sok minden más is ebben az országban” – fogalmaz, később pedig arra is utal, hogy az állam tavaly eurómilliárdokért vásárolta meg a repteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-ét.

Itt a bejelentés: újra állami kézbe került Ferihegy Több mint egyéves intenzív tárgyalássorozatot követően 2024. június 6-án aláírták a Budapest Airport Zrt. adásvételi szerződését – jelentette be az Nemzetgazdasági Minisztérium. Az is kiderült, hogy a vételár 3,1 milliárd euró volt, és ezen felül a korábbi tulajdonosok 1,44 milliárd eurós hiteltartozását is átvállalták.

A repteret üzemeltető Budapest Airport megkeresésünkre elmondta, hogy a babakocsik túlméretes poggyásznak számítanak, ezért azokat valóban nem a csomagkiadó szalagra teszik, hanem a csomagok ki- és berakodását végző földi kiszolgáló partnereik munkatársai a poggyászkiadó csarnok kijelölt részén „helyezik el”. Válaszukban hangsúlyozták, hogy hozzájuk az elmúlt időszakban nem érkezett hivatalos utaspanasz ilyen ügyben, igaz, azok nem is tartoznak rájuk, mivel kártérítési ügyeket minden utas az igénybe vett légitársasággal intézheti.

Kérdéssel fordultunk a Ryanair földi kiszolgáló partneréhez, a Celebi Ground Handlinghoz is, tőlük azonban egyelőre nem kaptunk választ.

Ha írnak, frissítjük cikkünket.