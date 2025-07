Trump szerint Jimmy Kimmel és Jimmy Fallon lesz a következő, akit ki fognak rúgni

„Úgy hallani, hogy Jimmy Kimmel lesz a következő, aki kiesik az éjszakai show-műsor játszmából, és nem sokkal utána Fallon is menni fog” – írta az amerikai elnök kedden saját közösségi oldalán, a Truth Socialön, majd így folytatta: „Ezek olyan emberek, akiknek SEMMI TEHETSÉGÜK nincs, mégis milliókat fizettek nekik azért, hogy lerombolják azt, ami egykor NAGYSZERŰ televízió volt. Jó látni, hogy mennek, és remélem, ebben nagy szerepem volt!”.

Jimmy Fallon szerződése az NBC-vel 2028-ig szól, Kimmel pedig 2022-ben hosszabbította meg a sajátját az ABC-vel. A két műsorvezető és Trump viszonya feszült, utóbbi nemrég élesen bírálta az elnök Los Angeles-i bevándorlási razziáit, amikor pedig a republikánus politikust másodjára is megválasztották, Fallon így viccelődött: „Olyan, mintha Amerika újra összejött volna egy őrült exével.”

Trump néhány nappal azután lengette be Fallon és Kimmel elbocsátását, hogy Stephen Colbert tíz éven át futó tévéműsorának megszűnése felett örömködött: „Imádom, hogy kirúgták Colbertet. A tehetsége még a nézettségénél is kisebb volt” – írta akkor.

Colbert The Late Show-ja jövő májusban megszűnik. A műsort sugárzó CBS ezt két héttel azután jelentette be, hogy anyavállalata, a Paramount peren kívüli megegyezést kötött Trumppal. Az elnök októberben perelte be a csatornát azzal a váddal, hogy félrevezetően szerkesztette meg 60 Minutes című hírműsorában a demokrata elnökjelölttel, Kamala Harrisszel készített interjút, hogy „a Demokrata Párt malmára hajtsa a vizet” a választás előtt.