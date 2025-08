Desh pánikrohamokat kapott a népszerűségtől, csak Azahriah mellett volt nyugodt

Volt Azi, és volt mellette egy gyerek

– idézte fel az ország egyik legnépszerűbb rappere, Desh karrierjének kezdetét. Azóta már más a helyzet: a zenész nemrég jelentette be, hogy az MVM Dome-ban ad koncertet, egy éve pedig megírtuk, Desh a magyar előadók közül a második legnépszerűbb, 121 milliós nézettséggel. Azahriah-val közös dalai pedig az ország leghallgatottabb slágerei között vannak.

Desh most arról beszélt a TheVR Podcastben, hogy nem tudott lelkileg alkalmazkodni a hirtelen jött sikerhez – szemlézte az adást a Blikk. „Nem volt az, hogy lépkedek a létrán. Nem tudtam feldolgozni, hogy én most hova tartok, mi lesz, hogyan lesz.” Mint elmondta, az állandó bizonytalanság, a túlterheltség és az elvárások összeroppantották: pánikrohamok, szorongás, kontrollvesztés lépett be az életébe.

Ki is jött a pánikbetegségem, minden ilyen szarba beleestem

– mondta. Állandóan szédült, de semmilyen orvos semmilyen okot nem tudott megállapítani, és még a pszichológussal sem ért el sikert: „Öt alkalom után abba is hagytam, inkább megoldottam magamnak” – mondta.

Azahriah mellett viszont minden fellépés „biztonságos terep” volt számára. „Bármikor fölmentem Azi mellett… Csak ittam egy-kettőt, fölmentem, lenyomtam, mentem haza. Nem volt semmi stressz” – mondta.

Ugyanakkor amikor már önállóan kellett megtöltenie a nézőteret és megtartani a figyelmet, teljesen másfajta nyomás nehezedett rá. „Jobban be voltam szarva, mint bármikor.”