Márki-Zay feljelentette a Lázár János alapítványához tartozó fehérjefeldolgozót az erős bűz miatt

Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere csütörtökön büntetőfeljelentést tett az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. hódmezővásárhelyi gyárából terjedő egyre elviselhetetlenebb bűz miatt a Szeged-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányságon – írja a város polgármesteri kabinetirodája.

Mint írják, „Hódmezővásárhely lakossága évek óta szenved az egyre gyakoribb, rendkívül intenzív és szokatlanul kellemetlen szaghatástól, amely jelentősen rontja a helyiek életminőségét, és rendszeresen lakossági panaszokat vált ki”.

A város vezetése többször is eredménytelenül jelezte a problémát, amelynek oka szerintük az ATEV helyi gyára, amelynek bioszűrői – noha az elmúlt években történt bizonyos korszerűsítés – technikailag elavultnak tekinthetők, és a megnövekedett kapacitás miatt nem képesek megfelelő hatékonysággal szűrni a kibocsátott szagokat. Hozzáteszik: a szakértői vélemények szerint már léteznek olyan zárt rendszerek, amelyek szagmentes működést biztosítanak.

20150803001 – mti.14.07.04. – Tiszafüred: Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. munkatársa dolgozik egy Tiszafüred-Kócsújfalu közelében található szarvasmarhatelepen MTI / Czeglédi Zsolt

Feljelentésében a polgármester helyszíni szemlét, teljes körű szakhatósági vizsgálatot, független környezetvédelmi szakértők bevonását, valamint annak kivizsgálását is kezdeményezte, hogy az elviselhetetlen állapot összefüggésben állhat-e az ATEV Zrt-ből az elmúlt két év során történt 3 milliárd forint osztalékkivonással, miközben „az elkerülhetetlen környezetvédelmi beruházásokra szemmel láthatóan nem fordítottak elegendő forrásokat”.

A hódmezővásárhelyi polgármester a jogsértés megállapítását követően a felelősök büntetőjogi felelősségre vonását kezdeményezte.

Veszteség ellenére is kivették az osztalékot

Mint arról a HVG is beszámolt, 2023 őszén a kormány egy salátatörvénybe rejtette el azt a pontot, amely szerint ingyen megkaphatja a mezőhegyesi Ménesbirtok vagyonát is kezelő alapítvány az ATEV Fehérjefeldolgozót.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány elnöke Lázár János, az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium minisztere. Ez az alapítvány kapta meg 2022-ben a mezőhegyesi Ménesbirtokot is. Az ATEV (Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat) állati melléktermékek ártalmatlanításával és feldolgozásával foglalkozik, székhelye a budapesti Illatos úton van, és azért is említésre méltó, mert évről évre többmilliárdos nyereséget termelt, egészen az alapítványnak való lepasszolásig, amikor 1,7 milliárdos volt a veszteség. Ez azonban Lázárékat nem zavarta abban, hogy kivegyenek 1 milliárd forint osztalékot.

2024-ben pedig végül 1,8 milliárdos nyereséggel zártak, de még ennél is többet, kétmilliárd forintot vett ki az építési miniszter alapítványa – erre a 3 milliárdos osztalékkivételre utalt tehát Márki-Zay Péter.