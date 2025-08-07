Megvan, mikor kezdik forgatni a Robert Pattinson-féle Batman folytatását

Sokat kellett rá várni, és csak 2027-ben fog kiderülni, megérte-e. A Variety híre szerint a Warner Bros. Discovery végre elkezdi forgatni a Batman 2-t, amelyben Robert Pattinson ismét magára ölti a denevérember jelmezét.

BATMAN – Magyar szinkronos előzetes #2 (16) BATMAN 2022. MÁRCIUS 3-TÓL A MOZIKBAN! Batman (Robert Pattinson) már két éve rója Gotham City utcáit, és üldözi a város gonosztevőit – így hát egyre mélyebbre merül a sikátorok sötétségébe. Már alig néhány emberben bízhat: mindenfelől korrupt hivatalnokok és romlott nagymenők veszik körül.

A stúdió arról tájékoztatta a részvényeseit, hogy a Matt Reeves rendezte Batman folytatását 2026 tavaszán forgatják, a bemutató pedig 2027 októberében lesz. A második részt ugyancsak Reeves rendezi.

A részvényeseknek küldött levél kitér a stúdió nemrég bemutatott Superman-filmjére is: megelégedéssel nyugtázzák, hogy az új DC-éra nyitófilmje már 550 millió dollárt hozott a konyhára.

A Supermanről írt kritikánkat alább olvashatják:

