Megvan, mikor kezdik forgatni a Robert Pattinson-féle Batman folytatását

Nem siették el, az első részt 2022-ben mutatták be.

Sokat kellett rá várni, és csak 2027-ben fog kiderülni, megérte-e. A Variety híre szerint a Warner Bros. Discovery végre elkezdi forgatni a Batman 2-t, amelyben Robert Pattinson ismét magára ölti a denevérember jelmezét.

A stúdió arról tájékoztatta a részvényeseit, hogy a Matt Reeves rendezte Batman folytatását 2026 tavaszán forgatják, a bemutató pedig 2027 októberében lesz. A második részt ugyancsak Reeves rendezi.

A részvényeseknek küldött levél kitér a stúdió nemrég bemutatott Superman-filmjére is: megelégedéssel nyugtázzák, hogy az új DC-éra nyitófilmje már 550 millió dollárt hozott a konyhára.

