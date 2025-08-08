Mostantól a libegőre is lehet jegyet venni a BudapestGO-ban

A libegőjegy vásárlásakor automatikusan két jegy kerül a kosárba, amely két utazásra jogosít tetszőleges irányban.

Péntektől a Zugligeti Libegőre is lehet jegyet vásárolni a BudapestGO alkalmazásban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 

A libegőjegy vásárlásakor automatikusan két jegy kerül a kosárba, amely két utazásra jogosít tetszőleges irányban a Zugligeti Libegő hivatalos nyitvatartási idejében. Amennyiben csak egy utazás valósul meg, a vásárlás napjától számított egy évig még egy egyirányú utazásra van lehetőség. 

Az alkalmazásban a papíralapú jegyekhez hasonlóan teljes árú, diák (15-25 év közötti) és gyermekeknek (3-14 év közötti) szóló, kétirányú jegyek is elérhetők. A jegyérvényesítés a vonaljegyhez hasonlóan történik: az utazás megkezdésekor be kell olvasni a kódot, majd az animált ábrát be kell mutatni a beléptető személyzetnek. 

A jegyárak az alábbiak:

  • teljesárú jegy: 3500 forint,
  • hároméves kor alatt: ingyenes,
  • 3-14 év közöttieknek kétirányú gyermek jegy: 1000 forint,
  • 15-25 év közöttieknek kétirányú diákjegy: 2000 forint.
