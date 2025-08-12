„Betársultam egy lányhoz a szórakozóhelyébe” – mondta Molnár Anikó, ám végül inkább maradt az OnlyFansnél

„Tulajdonképpen az történt, hogy betársultam egy lányhoz a szórakozóhelyébe. Igazából az a hölgy megkeresett engem, hogy lenne-e kedvem ehhez, én meg mondtam, hogy persze” – mesélte a Blikknek Molnár Anikó. Az egykori Nagy Ő egyebek mellett azért döntött így, mert az ötvenedik születésnapjára ezzel szerette volna meglepni magát. A születésnapi partiját is ott tartották meg, mostanra azonban megvált a VII. kerületi szórakozóhelytől.

Molnár Anikó a lapnak arról beszélt, hogy kért egy hónap próbaidőt az őt megkereső hölgytől, hogy kitapasztalhassa, mennyire fér bele az idejébe egy szórakozóhely vezetése – és rájött, hogy egyáltalán nem.

„Ugyanis egyrészt csinálom az OnlyFans-oldalamat, ami prioritást élvez az életemben. Másrészt még mindig készítek sminktetoválást. Harmadrészt pedig ott van az otthonom is, ahol voltaképpen minden rám szakadt. Mindemellett saját magammal is törődnöm kellene, hogy jól nézzek ki.