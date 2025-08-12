Szétlőtt katonai drónba botlott egy strandoló Bulgáriában

Meglepő strandolásban volt részük azoknak, akik Szozopolban, a Fekete-tenger partján lévő bolgár üdülővárosban nyaraltak, ugyanis egy szétlőtt katonai drónt sodort a partra a víz – vette észre a 444.
A helyi BNT News hírportál alapján azt írják, hogy egy strandoló értesítette a rendőrséget, miután edzeni ment reggel a tengerhez, és ekkor figyelt fel a drónra. Ezután úgy döntött, hogy kihúzza a vízből, nehogy történjen vele valami, de arra nem gondolt, hogy akár veszélyes is lehet.
A Kalendar News képeket is közzétett a drónról, a fotókat a védelmi minisztériumtól szerezték:
Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy milyen típusú, illetve orosz vagy ukrán drónról van-e szó, de a bolgár védelmi minisztérium közleménye alapján, a törött szárnyakból és a törzsön található lövedéknyomokból kiindulva már hónapok óta a vízben lehetett.
Augusztus elején Litvániában történt hasonló, akkor arról írtunk, hogy az ország a NATO segítségét kéri, miután orosz drónok sértették meg a légterét.
A nyitókép forrása: Kalendar News X-oldala, bolgár védelmi minisztérium