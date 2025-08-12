Szétlőtt katonai drónba botlott egy strandoló Bulgáriában

Meglepő strandolásban volt részük azoknak, akik Szozopolban, a Fekete-tenger partján lévő bolgár üdülővárosban nyaraltak, ugyanis egy szétlőtt katonai drónt sodort a partra a víz – vette észre a 444.

A helyi BNT News hírportál alapján azt írják, hogy egy strandoló értesítette a rendőrséget, miután edzeni ment reggel a tengerhez, és ekkor figyelt fel a drónra. Ezután úgy döntött, hogy kihúzza a vízből, nehogy történjen vele valami, de arra nem gondolt, hogy akár veszélyes is lehet.

A Kalendar News képeket is közzétett a drónról, a fotókat a védelmi minisztériumtól szerezték:

Календар News on X (formerly Twitter): “Военен дрон беше открит на плажа „Хармани” край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, съобщиха от Министерството на отбраната.Снимки: Министерство на отбраната pic.twitter.com/kwfPRZxNlx / X” Военен дрон беше открит на плажа „Хармани” край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, съобщиха от Министерството на отбраната.Снимки: Министерство на отбраната pic.twitter.com/kwfPRZxNlx

Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy milyen típusú, illetve orosz vagy ukrán drónról van-e szó, de a bolgár védelmi minisztérium közleménye alapján, a törött szárnyakból és a törzsön található lövedéknyomokból kiindulva már hónapok óta a vízben lehetett.

Augusztus elején Litvániában történt hasonló, akkor arról írtunk, hogy az ország a NATO segítségét kéri, miután orosz drónok sértették meg a légterét.

Litvánia a NATO segítségét kéri, miután orosz drónok sértették meg a légterét A Litvániába betévedt drón 2 kilogramm robbanóanyagot is tartalmazott.

A nyitókép forrása: Kalendar News X-oldala, bolgár védelmi minisztérium