Egy utolsó lemezzel és turnéval búcsúzik a Megadeth

Bejelentette a Megadeth, hogy utolsó lemezükön dolgoznak, jövőre pedig búcsúturnéra indulnak – írja a Guardian.

Az amerikai thrashmetál banda alapítója és frontembere, Dave Mustaine csütörtökön arról írt egy közleményben: „Ha valaha is volt tökéletes pillanat egy új album kiadására, akkor az most van. Ha valaha is volt tökéletes pillanat egy világkörüli turnéra, akkor az most van. És arra is tökéletes a pillanat, hogy elmondjuk: ez lesz az utolsó stúdióalbumunk. Az évek során sok barátot szereztünk, és remélem, hogy mindannyian ott lesztek a búcsúkoncerteken. Ne legyetek dühösek, ne legyetek szomorúak, inkább örüljetek nekünk, és ünnepeljetek velünk. Együtt valami igazán csodálatosat értünk el.”

A Megadeth 1983-ban alakult, miután Mustaine-t alkohol- és drogügyeire hivatkozva kitették a Metallicából. 1985-ben adták ki első lemezüket Killing Is My Business… and Business Is Good címmel, a ’90-es években váltak igazán népszerűvé.

2019-ben Mustaine bejelentette, hogy torokrákot diagnosztizáltak nála, emiatt a banda egy ideig nem koncertezett. Idén októberben egyébként Magyarországra jönnek, a Disturbed előzenekaraként lépnek fel a Budapest Arénában.