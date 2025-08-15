Csaknem 10 milliárd forint értékű kastélyát árulja Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch gitárosa

28 millió dollárért, azaz 9 és félmilliárd forintért hirdette meg eladásra háromemeletes, csaknem 1200 négyzetméteres, kastély-inspirálta házát a Magyarországról 20 éves korában Amerikába vándorolt gitáros, a Five Finger Death Punch rockegyüttes alapítótagja, Báthory Zoltán – írja a Blabbermouth.

Az 1990-ben épült ingatlant Báthory még 2019-ben vette mindössze 3,25 millió dollárért, és azóta is egy építész segítségével dolgozik a ház felújításán; az ingatlanügynök szerint mostanra a külső falakon kívül mindent megváltoztattak már. A házat a utah-i milliárdos Miller család építette egy középkori erőd pontos másolataként.

Az ingatlan részét képezi 1,7 millió dollár értékű ólomüveg katedrálisablak, 1,4 millió dollár értékű kézzel faragott mahagóni, vannak XV. századi, európai kőkapui, XVII. századi kandallói, valamint 500 éves ajtói és gerendái.

Báthory úgy nyilatkozott az eladásról: „Művész vagyok. Akármilyen jó is valami ehhez hasonlót birtokolni, a folyamat során rájöttem, hogy számomra igazán a megalkotása az izgalmas. Megtervezni és megépíteni valamit, ami monumentális és ami túl fog élni engem, na abban van a varázs.” Hozzátette, építészével együtt már európai kastélyokat és erődöket nézegetnek, hogy „élhető műalkotásokká” varázsolják őket.

Báthory a felújítás idejére megvette a kastéllyal szomszédos ingatlant is, hogy ott lakjon. A kastélyról a Headbanger Homes műsort is készített korábban, ez itt tekinthető meg:

A Five Finger Death Punch 2005-ben, Nevadában alapított, sokszoros platinalemezes hard rock együttes, amelynek 12 milliárdszor játszották le online a dalait. Az együttes öt éve szerepel a Billboard hard rock-sikerlistájának dobogós helyein; összesen 28 slágerük került a top 10-be, 16 volt listavezető, és hét lemezük ért el arany vagy platina minősítést. Nemrég kétéves turnén vettek részt a Metallica előzenekaraként.