Leállította kamionját, majd a hídról ugrott a vízbe egy magyar kamionos Hollandiában, de nem öngyilkos akart lenni

Egy magyar kamionsofőr kedd este leparkolt járművével a holland A16-os autópálya leállósávján a Moerdijk-hídon, majd beleugrott a Waal és a Maas egybefolyásánál található Hollands Diep vizébe. Akik szemtanúi voltak az esetnek, azonnal értesítették a hatóságokat – írja a NOS.

Mivel felmerült, hogy a férfi öngyilkossági szándékkal vetette le magát a hídról, a rendőrség mellett a mentők és a vízimentők is kivonultak a helyszínre. Amikor megérkeztek, kiderült, hogy a férfi felmászott egy létrára a híd alatt, egy arra haladó hajós pedig segített neki kijutni a partra.

A kamionsofőr a rendőrségnek azt mondta, hogy gyönyörű, meleg, nyári este volt, és szerette volna egy kicsit lehűteni magát. A férfira a nem megfelelő helyen parkolás miatt, illetve azért, mert a hídról a vízbe ugrott, bírságot szabtak ki.

Kiemelt képünk illusztráció.