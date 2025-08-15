Ki lesz a következő James Bond? A legújabb jelölt elég meglepő

Szinte teljesen ismeretlen színészt hallgathattak meg a hamarosan forgatandó, huszonhatodik 007-es film főszerepére, miután Daniel Craig leadta James Bond szerepét – írja jól értesült iparági forrásra hivatkozva a Hollywood Reporter.

A forrás a 37 éves, brit Scott Rose-Marsh nevét dobta be a köztudatba, aki eddig olyan filmekben szerepelt, mint az 1945: Háború a náci vonalak mögött vagy a Code of Silence; előbbi 3,9, utóbbi 4,6 pontos értékelésen áll a lehetséges 10 pontból az IMDb felhasználóinak véleménye alapján.

A forrás úgy tudja: Rose-Marsh az 1995-ös Bond-filmből, az Aranyszemből olvasott fel az állítólagos meghallgatáson, és mindössze annyi instrukciót kapott, hogy ne akarjon utánozni egyetlen korábbi Bond-színészt se. Mint írják, a színész mellett szólhat, hogy

ő lenne az első vörös hajú színész a Bondok történetében,

ami bírhat reklámértékkel; azt az elméletet viszont nem erősíti, miszerint az MGM stúdiót és vele a 007-es franchise-t is felvásárló Amazon huszonéves Bondot akarna a fiatalabb közönségréteg megszólítása érdekében.

Mind ez idáig Aaron Taylor-Johnsont nevezték a legnagyobb esélyesnek a szerepre, egyes fogadóirodákban is ő vezeti a listát. A pletyka alapja először is az volt, hogy egy brit – nem épp megbízható – pletykalap már 2022-ben azt írta, egy „titkos próbafelvételen” már meghallgatták Taylor-Johnsont. Ehhez csatlakozott nemrég az a jel, hogy Taylor-Johnson hirtelen az Omega óramárka nagykövete lett – ahogy minden korábbi Bond is.

A Hollywood Reporter ugyanakkor felhívja a figyelmet: egyrészt próbafelvételeket nemigen szokás készíteni addig, amíg még rendezője sincs a következő filmnek, márpedig a Dűnéről, az Érkezésről és a Szárnyas fejvadász 2049-ről ismert Denis Villeneuve-öt csak idén nyáron nevezték meg rendezőként. (A forgatókönyvíró a Birmingham bandája – Peaky Blinders című gengsztersorozat alkotója, Steven Knight lesz.) Az Omega márkanagykövetei között pedig ott van többek közt Nicole Kidman, George Clooney és Zoë Kravitz is, és hát ők sem épp esélyesek a következő 007-es címére.

Hozzáteszik azt is: 2022 óta még a tulajdonosi szerkezet is változott, az Amazon belépése miatt most már nem a sorozat felett évtizedek óta bábáskodó producer, Barbara Broccoli az egyszemélyi döntnök, noha a 2022-es alappletyka még abból eredt, hogy Taylor-Johnson állítólag lenyűgözte Broccolit.

