Megvan, ki írja a következő James Bond-filmet

A Birmingham bandája (Peaky Blinders) című gengsztersorozat alkotója, Steven Knight írja a következő James Bond-filmet, amelyet Denis Villeneuve, a Dűne, az Érkezés vagy a Szárnyas fejvadász 2049 rendezője visz majd vászonra – írta meg a Variety.

Knight leghíresebb munkája az 1900-as évek Angliájában, Cillian Murphy főszereplésével készült sorozat, amely el is nyerte a legfontosabb brit díjat, a BAFTA-t. Knight írta a Budapesten forgatott, Angelina Jolie főszereplésével készült, Maria Callas életéről szóló Mariát, a Naomi Watts és Viggo Mortensen főszereplésével készült David Cronenberg-filmet, az Eastern Promises – Gyilkos ígéreteket, az ehhez hasonlóan szintén Oscarra jelölt Spencert, a Gyönyörű mocsokságokat, és az ő nevéhez fűződik a Tabu című Tom Hardy-sorozat is.

Knight neve ugyanakkor a Legyen ön is milliomos! című, Magyarországon is rendkívül népszerű kvízjáték-műsorral is összeforrt, ugyanis ő a formátum egyik megalkotója. Hamarosan film is készül a Birmingham bandájából, amelyet a Netflix mutat majd be.

Hogy a 26. James Bond-film rendezője a négyszeres Oscar-jelölt Denis Villeneuve lesz, azt bő egy hónapja jelentették be. A film lesz az első a sorozatban, amelyet már az Amazon stúdió felügyel, miután az év elején megvásárolták az MGM-et.

Denis Villeneuve rendezi a következő James Bond filmet Elmondása szerint megrögzött Bond-rajongó, aki számára a karakter szent terület.

A filmet a hozzáértők szerint kizárt, hogy 2028 előtt bemutassák. Egyelőre még a legfontosabb információt sem hozták nyilvánosságra: hogy miután Daniel Craig kilépett a szériából, ki fogja eljátszani a 007-es ügynököt. A legesélyesebb jelöltnek egyelőre Aaron Taylor-Johnson tűnik.

Újabb jel utal arra, ki lehet a következő James Bond Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról, hogy ki lesz a következő 007-es a legendás filmsorozatban.

(Borítóképünkön Steven Knight látható. Forrás: Wiktor Szymanowicz / Anadolu via AFP.)