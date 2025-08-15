Vaddisznók vonultak át a Városmajoron csütörtök éjjel

A 24.hu birtokába került egy videó, amelyet csütörtök éjjel 11 óra körül készítettek a budapesti Városmajor környékén. A felvételen látható, amint egy nagyobb vaddisznócsoport halad át a járdán, a közeli forgalmas útnál. (A videó ide kattintva érhető el.)

Az elmúlt években számtalan olyan esetről írtuk mi is, amikor a fővárosban vagy más településeken bukkantak fel vaddisznók. A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint ezek az állatok nagyon jól alkalmazkodnak az ember közelségéhez, így gyakran feltűnnek az erdőkkel határos lakóövezetekben, sőt akár elvadult telkeken vagy városi zöldterületeken is, ha elegendő élelem és búvóhely áll rendelkezésükre.

A Pilisi Parkerdő és a Szent István Egyetem (ma már Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) Vadvilág Megőrzési Intézetének közös kutatása szerint pedig már létezik olyan vaddisznó-populáció, amely már el sem hagyja a belterületet, mivel megfelelő mennyiségű vizet és táplálékot, továbbá elegendő búvóhelyet is talál a házak között.

A tájékoztatásuk szerint amennyiben szembetalálkozunk egy vaddisznóval:

ne közelítsük meg;

adjunk neki menekülési lehetőséget;

ne szorítsuk sarokba;

kerüljük el az útját, lassan távolodjunk el.

Hozzátették: a kanok párzási időszakban és a malacokkal lévő kocák különösen veszélyesek lehetnek, és ne feledjük, hogy a sebesült vaddisznó is agresszív lehet. Csupán néhány hete annak, hogy egy ilyen állat Balatonalmádiban rátámadt egy férfira, akit a sérülései miatt meg is kellett műteni.

Kiemelt képünk illusztráció.