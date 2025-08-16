Leállt a MÁV online jegyértékesítő rendszere

Szombat délelőtt óta rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem – közölte a MÁV, hozzátéve, hogy már dolgoznak a hiba elhárításán.

Addig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehet jegyet venni – írták.