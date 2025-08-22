Németh Balázs folytatta: Geszti Péter egy bukott, „öregecskedő” SZDSZ-es

Folytatódik a csörte Németh Balázs, korábbi köztévés műsorvezető, a Fidesz-frakció szóvivője és Geszti Péter között. Németh azóta nem tudja elengedni Geszti Péter vegzálását, amióta az énekes a MÁV és Mészáros Lőrinc kárára viccelődött az egyik koncertjén.

Németh Balázs erre azt mondta a Hír TV-ben: „Igazi suttyó, prosztó poén volt szerintem onnan a színpadról, egy olyan embertől, aki valószínűleg soha nem jár vonattal, vagy nagyon régen járhatott vonattal.” Geszti erre egy Facebook-posztban megírta, szeret vonattal közlekedni, pláne, ha minden működik, és szerint Németh „a bulváros személyeskedéssel a lényegi problémákról akarja elterelni a figyelmet, az általa hamisított statisztikákra mutogat, és ostromlott várként sajnáltatja magát”.

Geszti Péter Németh Balázsról: „Korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként” Németh azt üzente: ha Geszti tud mondani egyetlen példát, hogy hazudott híradós műsorvezetőként, azt írja meg.

Pénteken Németh Balázs újabb posztot írt a témában:

Akkor szóljon valaki, ha Geszti Péter Karácsony Gergely lángoló buszaival is mer poénkodni. Addig ő is csak egy a bukott, »öregecskedő« SZDSZ-esek közül, akik vissza akarnának kapaszkodni a hatalomba.

A buszok ügyében Vitézy Dávid nemrég arról írt: azok a buszok gyulladtak ki, amelyeket a Karácsony vezette Fővárosi Közgyűlés réges-rég le akart cserélni, azonban a Fidesz-kormány nem engedte, hogy így tegyenek, és indoklás nélkül megvonta az erre szánt összeget a fővárostól.

Németh Balázs ráadásként kommentet is írt saját posztja alá:

Tényleg, mi lett azzal a Geszti-féle céggel, amelyik több mint 100 millió forint adót elfelejtett befizetni?

Geszti Péter egyelőre nem válaszolt.