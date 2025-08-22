Geszti Péter Németh Balázsról: „Korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként”

Mint arról beszámoltunk, Geszti Péter a MÁV-val és Mészáros Lőrinccel is viccelődött hódmezővásárhelyi koncertjén.

Geszti először a MÁV-ot vette célba, külön gratulált a vonattal érkezőknek, hogy sikerült odaérniük a koncertjére.

A MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra. Remélem, rajta leszünk a sínen mindannyian

– poénkodott a MÁV-on az énekes. Majd így folytatta:

A többiek hogy jöttek? Remélem, nem gyalog.

És végül bevitt a NER-nek és személy szerint Mészáros Lőrincnek egy kínrímet:

Állnak már az úttörősátorak, de ti mindig legyetek bátorak.

Erre reagálva, Németh Balázs, az MTVA volt műsorvezetője, a Fidesz-frakció jelenlegi szóvivője a Hír TV-ben kiejelentette: „Igazi suttyó, prosztó poén volt szerintem onnan a színpadról, egy olyan embertől, aki valószínűleg soha nem jár vonattal, vagy nagyon régen járhatott vonattal” – idézi Némethet a Telex.

Geszti csütörtökön egy Facebook-bejegyzésben kommentálta Németh szavait:

Tisztelet a vasutasoknak! Az orvosoknak, a kórházi dolgozóknak, a tanároknak, és még sorolhatnám. Tisztelet mindazoknak, akik alkalmatlan eszközrendszerekkel kell, hogy működtessék hivatásuk feladatait! Ezt a tisztánlátás és a pontosság kedvéért írom le. Amikor ironikus megjegyzést tettem koncertjeimen a MÁV drámai állapotára, természetesen nem az ott dolgozók kritikája vezetett, hanem egy közszolgáltatás leromlott állapota miatti hiányérzet. Amikor az ember kiszolgáltatottsága miatt lehetetlen helyzetbe kerül, jobb híján humorral igyekszik oldani a stresszhelyzetet. Ezt „suttyózta” le minap egy hivatásos klubharcos, aki korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként a nézők arcába, ezzel egy másik közszolgáltatást, a hiteles újságírást amortizálva le. Szép munka. Góg és Demagóg sokadik fia a szokásos hergelés során arra is célzott, hogy én biztos nem utazok vonattal. Pedig de. Annyit biztosan, mint ő…

Majd így folytatta:

Szeretek vonattal utazni, és szoktam is, főleg az Intercity járatokon, mert kényelmes és pihentető tud lenni a vezetés helyett, közben lehet olvasni, zenét hallgatni, nézegetni a tájat – jó esetben, amikor minden működik. Mivel azonban ez a harcos kötekedés is csak egy olyan sunnyogó kommunikációs stratégia része, amely a bulváros személyeskedéssel a lényegi problémákról akarja elterelni a figyelmet, az általa hamisított statisztikákra mutogat, és ostromlott várként sajnáltatja magát, nem folytatom a gondolatmenetet. Ez nem párbeszéd. Csak pártbeszéd. Lenne. Arra pedig nincs szükségem. Ennyike. (Ennyike címmel indul szeptember 12-én a huszonötödik ARC kiállítás.)

Ezzel nem ért véget a szóváltás, mert Németh a 24.hu-nak Geszti Facebook-bejegyzésére azt írta:

Ohh, a jól ismert liberális, gőgös, felsőbbrendű vádaskodás, fűszerezve egy csipetnyi gyávasággal és visszavonulással. Szóval érdemes vonattal utazni Magyarországon, az Intercity még kényelmes is! Jó ezt hallani egy ismert fővárosi művésztől, Gyurcsány egykori dalszöveg-írójától, aki most lelkes ellenzéki aktivistaként mindenáron azt akarja bizonygatni, hogy ebben az országban semmi nem működik. (Ha meg a statisztika azt mutatja, hogy valami jobban működik, mint pl. Németországban, akkor ott csak »általam hamisított statisztika« lehet a háttérben. Értem.)

Németh úgy folytatta a portálnak küldött levelében, hogy ha valaki „ilyen jól ismeri a MÁV drámai állapotát, az alkalmatlan eszközrendszereket, elsüthetne a következő koncerten egy ironikus poént Karácsony Gergely lángoló buszaival kapcsolatban. Csak, hogy oldja a stresszhelyzetet.”

Ui.: amennyiben tud mondani egyetlen példát arra, hogy hazudtam volna híradós műsorvezetőként, azt legyen szíves, írja meg. Ha nem tud ilyet, csak vádaskodik, akkor viszont kirakhatna az ARC kiállításra egy plakátot, amelyen bocsánatot kér tőlem

– zárta sorait Németh.