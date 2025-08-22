„Igenis, a Győzikének is jár!” – Kajdi Csaba kommentálta, hogy Rubint Réka Ezüst Érdemkeresztet kapott

Augusztus 20. alkalmából állami kitüntetést kapott Rubint Réka. A fitneszedző celebnek Sulyok Tamás köztársasági elnök nevében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.

„Ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért” – így jelentette be a fitneszinfluenszer a Facebook-oldalán a kitüntetést.

Kajdi Csaba egy Instagram-sztoriban véleményezte Rubint állami elismerését:

El vagyok keseredve, rosszulesik. Én miért nem kaptam meg az Ezüst Keresztet? A Nemzetit! Én miért nem kapok? Mindenki kapott, a Rubint Réka is. És egyébként a Kiszel Tünde? Neki miért nem jár az Ezüst Kereszt? Ki csinált annyi naptárat ennek a nemzetnek? Nem jár az Ezüst Kereszt? A tornászoknak jár? Megőrülsz, megvadulsz!

– idézi a Cylaként is ismert influenszert a Blikk.

Kajdi így folytatta:

Igenis, a Köllő Babettnek is jár az Ezüst Kereszt, igenis, a Győzikének is jár! Ha nem lett volna Győzike Show, mit nézünk? És nem kapott Ezüst Keresztet?! Az Emilio és a Tina se kapott? Ki kapott? Ki? Rubint Réka, az aerobik. Tudod, miért kapta meg? Irigy vagyok, mint a franc! Megtámogatta a testét liquid folyadékkal.

Majd összegzett:

Gratulálok a fantasztikus kitüntetésekhez. Szuper helyre kerültek!