A 80 éves Helen Mirren szerint bántóan lereeszkedők az emberek a nyolcvanas éveikben járó párokkal szemben
A techmilliárdosoknak is odaszúrt egyet az Oscar-díjas színésznő.
Helen Mirren a Times-nak adott interjút új filmje, A csütörtöki nyomozóklub közelgő premierje alkalmából, a beszélgetést a Guardian szemlézte.
A színésznő, aki nemrég ünnepelte a 80. születésnapját, felháborodásának adott hangot, amiért érzése szerint sokan lekezelően bánnak a nyolcvanas éveikben járó párokkal.
Ha a férjem és én kézenfogva sétálunk, és valaki azt mondja ránk, hát nem édesek, akkor kedvem lenne elküldeni az illetőt a jó búsba. Van valami nagyon lekezelő ebben a hozzáállásban, miközben biztosan azt hiszik, hogy kedvesen és nagyvonalúan viselkednek velünk. Hát, nem. Sértő, amit csinálnak
– jelentette ki az Oscar-díjas színésznő.
A lap emlékeztet rá: Helen Mirren férje az amerikai filmrendező, Taylor Hackford, aki egyébként szintén 80 éves.
A színésznő a techmilliárdosoknak is üzent az interjúban:
Azt hiszik, a milliárdjaik visszatarthatják az idő múlását, mert nem okultak az anyám bölcsességéből.
Mirrent az édesanyja arra tanította, hogy sose féljen az öregedéstől. Azt mondogatta a lányának: „Bizonyos dolgokat elveszítesz, másban viszont gazdabb leszel.“
