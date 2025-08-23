A 80 éves Helen Mirren szerint bántóan lereeszkedők az emberek a nyolcvanas éveikben járó párokkal szemben

Helen Mirren a Times-nak adott interjút új filmje, A csütörtöki nyomozóklub közelgő premierje alkalmából, a beszélgetést a Guardian szemlézte.

A színésznő, aki nemrég ünnepelte a 80. születésnapját, felháborodásának adott hangot, amiért érzése szerint sokan lekezelően bánnak a nyolcvanas éveikben járó párokkal.

Ha a férjem és én kézenfogva sétálunk, és valaki azt mondja ránk, hát nem édesek, akkor kedvem lenne elküldeni az illetőt a jó búsba. Van valami nagyon lekezelő ebben a hozzáállásban, miközben biztosan azt hiszik, hogy kedvesen és nagyvonalúan viselkednek velünk. Hát, nem. Sértő, amit csinálnak

– jelentette ki az Oscar-díjas színésznő.

A lap emlékeztet rá: Helen Mirren férje az amerikai filmrendező, Taylor Hackford, aki egyébként szintén 80 éves.

A színésznő a techmilliárdosoknak is üzent az interjúban:

Azt hiszik, a milliárdjaik visszatarthatják az idő múlását, mert nem okultak az anyám bölcsességéből.

Mirrent az édesanyja arra tanította, hogy sose féljen az öregedéstől. Azt mondogatta a lányának: „Bizonyos dolgokat elveszítesz, másban viszont gazdabb leszel.“