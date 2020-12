Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","shortLead":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","id":"20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b357243-e64b-4fab-bdc2-e4f1af0ebc25","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","timestamp":"2020. december. 10. 17:53","title":"Már dohányboltokban is lehet BKV-jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltásellenes Louise Hampton arról írt és beszélt a Facebookon, hogy a 90 éves Margaret Keenan valójában színésznő, aki eljátszotta, hogy megkapja az oltást.","shortLead":"Az oltásellenes Louise Hampton arról írt és beszélt a Facebookon, hogy a 90 éves Margaret Keenan valójában színésznő...","id":"20201211_osszeeskuves_elmelet_konteo_koronavirus_vakcina_vedooltas_margaret_keenan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a12687-278c-4a8c-ba0f-586f080ab828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_osszeeskuves_elmelet_konteo_koronavirus_vakcina_vedooltas_margaret_keenan","timestamp":"2020. december. 11. 08:33","title":"Betalálták a konteóhívők a 90 éves brit nőt, aki elsőként kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében.","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea4899-ef73-4c8b-8657-1853d917b784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","timestamp":"2020. december. 09. 15:05","title":"Luxuslakások helyett csúszás, feljelentések Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","shortLead":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","id":"20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ffa9ba-a89d-4eae-973e-754aadaa0e36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 09. 16:24","title":"Egyelőre név nélküli a Toyota teljesen elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál csütörtök délután három órára sikerült úrrá lenni a Messengert érintő problémán.","shortLead":"A Facebooknál csütörtök délután három órára sikerült úrrá lenni a Messengert érintő problémán.","id":"20201210_facebook_messenger_hiba_leallas_nem_megy_uzenetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5af7f-813b-4e10-bac5-44d1b7051fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_facebook_messenger_hiba_leallas_nem_megy_uzenetek","timestamp":"2020. december. 10. 14:59","title":"Újra mennek az üzenetek a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3468080-3317-4aee-a5f1-a495aa124337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Börtön helyett kényszergyógykezelésre küldték kóros elmeállapota miatt azt a férfit, aki még tavaly gyilkolta meg brutálisan a rokonát.\r

","shortLead":"Börtön helyett kényszergyógykezelésre küldték kóros elmeállapota miatt azt a férfit, aki még tavaly gyilkolta meg...","id":"20201210_gyilkossag_birosagi_itelet_koros_elmeallapot_kenyszergyogykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3468080-3317-4aee-a5f1-a495aa124337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359777e-377a-4cfd-a660-065898c597eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_gyilkossag_birosagi_itelet_koros_elmeallapot_kenyszergyogykezeles","timestamp":"2020. december. 10. 13:48","title":"Kézzel, lábbal, gereblyével, kalapáccsal ölte meg nagynénjét, mégis felmentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás hiányosságairól.","shortLead":"Szijjártó László szerint a betegeket folyamatosan tájékoztatni kellene a kezelési lehetőségekről vagy az ellátás...","id":"20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0c8932-e552-4172-9843-50b85a2cb325","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_betegellatas_cenzura_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. december. 10. 11:52","title":"A betegellátást veszélyezteti az orvosok cenzúrázása a MOK megyei elnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]