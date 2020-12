Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","shortLead":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","id":"20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce96ef6-22cd-4f42-991b-ef2709e15031","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 21:42","title":"Változott a fiatalok pénzköltési szokása, 23 százalék szorong a pénzügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkora holdingot szervez a Mol a körforgásos gazdaság kiaknázására, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is be kellett jelenteni az összefonódást. ","shortLead":"Akkora holdingot szervez a Mol a körforgásos gazdaság kiaknázására, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak is be kellett...","id":"202051_mol_sustainable_future_felkeszules_azold_korszakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=455a8f9a-6318-4436-99c0-53ae3566e0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406dc343-eef3-4786-914d-4944d9adc55f","keywords":null,"link":"/360/202051_mol_sustainable_future_felkeszules_azold_korszakra","timestamp":"2020. december. 21. 12:00","title":"Az olaj és földgáz utáni időkre készül a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szüleit támadták be.","shortLead":"A szüleit támadták be.","id":"20201220_Negy_ev_pereskedes_utan_nyert_Hadhazy_a_Ripost_es_az_Origo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8762e1fb-de8a-464b-ac8a-76f567139bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Negy_ev_pereskedes_utan_nyert_Hadhazy_a_Ripost_es_az_Origo_ellen","timestamp":"2020. december. 20. 17:56","title":"Négy év pereskedés után nyert Hadházy a Ripost és az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz titkosszolgálat egyik ügynöke maga mondta el Alekszej Navalnijnak a megmérgezése részleteit, egy megdöbbentően amatőr lebukással.","shortLead":"Az orosz titkosszolgálat egyik ügynöke maga mondta el Alekszej Navalnijnak a megmérgezése részleteit, egy megdöbbentően...","id":"20201221_Navalnij_merenylet_orosz_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bc4e06-0b23-4f11-b92d-13af7170e8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Navalnij_merenylet_orosz_mergezes","timestamp":"2020. december. 21. 15:17","title":"Navalnij kémfőnöknek kiadva magát felhívta a merénylőjét, aki elmondta, hogyan mérgezték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","shortLead":"Rengeteg közérdekűadat-igénylést nyújtottak be, de egyikre sem érkezett érdemi válasz.","id":"20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309a7848-05f6-4e1e-90f0-f8a7147875a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_nnk_per_nepegeszsegugyi_kozpont_tasz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 16:05","title":"Beperli az NNK-t a TASZ, amiért nem adja ki a magyar járványadatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet idén, miközben tavasszal gyakorlatilag nem repült velük senki, és most is alig. Váradi József vezérigazgató úgy véli: az kerülhet a koronavírus-járvány miatti válság után jobb pozícióba, aki most is mer és tud lépni.","shortLead":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet...","id":"20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21cba2-1ebd-4864-9902-ca9e5264e06b","keywords":null,"link":"/360/20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","timestamp":"2020. december. 21. 14:00","title":"Állami mentőöv vagy csőd? A Wizz Air vezére szerint a válságban mást kell választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették. A voksolók közel fele értett egyet abban, hogy a világjárvány alatt, mostoha körülmények között kitartó, saját életüket kockáztató, másokét viszont megmentő egészségügyi dolgozók érdemlik meg az elismerést. ","shortLead":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették...","id":"20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb476d9b-2191-41cb-b3c5-68b3a1c8543a","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 21. 06:30","title":"Döntöttek a hvg.hu olvasói: az Év embere-díjat a Covid-osztályok dolgozói kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése egy héttel a határidő utánig.","shortLead":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését...","id":"20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab801519-a408-427c-b936-1dcd04b50ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","timestamp":"2020. december. 21. 13:47","title":"Ismét visszatartották az SZFE hallgatóinak szociális támogatását és ösztöndíjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]