[{"available":true,"c_guid":"6d3f91e7-9db9-44a3-99ae-9996ff9af563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat szilveszter éjszaka tűnt el. Sértetlenül került vissza a tulajdonosához.\r

","shortLead":"Az állat szilveszter éjszaka tűnt el. Sértetlenül került vissza a tulajdonosához.\r

","id":"20210104_puli_kutya_tuzoltok_csatorna_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d3f91e7-9db9-44a3-99ae-9996ff9af563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913ce0ea-23af-4531-b100-cbc324bbbd89","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_puli_kutya_tuzoltok_csatorna_mentes","timestamp":"2021. január. 04. 18:35","title":"Idős pulikutyát mentettek ki a tűzoltók egy harmincméteres csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek a családi kúriáján nyáron bulit tartottak, és azt követően többen karanténba vonultak.","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek...","id":"20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e84891-e841-4e43-8f66-fa0c3461f72f","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","timestamp":"2021. január. 05. 15:22","title":"Schaller-Baross Ernő lesz Szájer József mandátumának az örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világ leghíresebb ügynökének megteremtője, a feszültségteremtés nagymestere, egy vöröskeresztes kém, egy kettős ügynök és egy magyar kémregényszerző, aki az ÁVH őrnagya volt\". Ötször egy percben.","shortLead":"A világ leghíresebb ügynökének megteremtője, a feszültségteremtés nagymestere, egy vöröskeresztes kém, egy kettős...","id":"202053_john_le_carreugyosztaly__kettos_kemhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6ba16-762b-484d-85c4-7066a783d44d","keywords":null,"link":"/360/202053_john_le_carreugyosztaly__kettos_kemhatas","timestamp":"2021. január. 05. 17:00","title":"James Bondtól a \"szocialista emberek igazáig\" – Kémregényírók mustrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfe34f-d1f2-4ed0-a0e3-008365d27d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsán hangozhat, de a tüsszentésnek is megvannak a maga veszélyei. Egy egyébként egészséges férfi azért kötött ki az orvosok előtt, mert a száját és az orrát is befogva tüsszentett.","shortLead":"Furcsán hangozhat, de a tüsszentésnek is megvannak a maga veszélyei. Egy egyébként egészséges férfi azért kötött ki...","id":"20210104_tusszentes_befogott_orral_es_szajjal_veszelyes_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cfe34f-d1f2-4ed0-a0e3-008365d27d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aaf547-5406-45a4-acee-de491e961e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tusszentes_befogott_orral_es_szajjal_veszelyes_tanulmany","timestamp":"2021. január. 04. 09:03","title":"A száját és az orrát is befogva tüsszentett – kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","shortLead":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","id":"20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfd206-cdce-40b7-ad37-2593046a39ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","timestamp":"2021. január. 03. 19:25","title":"Több ezer magyar webkamera képeit árulják a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más tészta: a redmondi óriás a Windows 10 megfiatalítására keres alkalmas munkavállalókat.","shortLead":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más...","id":"20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc1856-e4ef-431a-a97f-55c21e6bcf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet a Windows 10-ben, a Microsoft teljes átalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16 százalék.



","shortLead":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16...","id":"20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbe3128-412d-4d1b-bb69-8e161ad78297","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","timestamp":"2021. január. 04. 09:07","title":"Továbbra is a férfiak műfaja a filmezés, de van némi előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]