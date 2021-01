Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","shortLead":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","id":"20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f200734e-74ce-4190-ad6b-5992a90e5991","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"17 éves, de csak 16 ezer kilométert futott BMW Z8 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem adja fel innovációs erőfeszítéseit. Nemrég egy különleges összehajtható telefon szabadalma került nyilvánosságra.","shortLead":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem...","id":"20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77376a70-3a9b-406f-bc9d-d67d281ecd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. január. 05. 09:33","title":"Izgalmas összehajtható telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","id":"20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952794ee-6d4c-4509-bb30-9c2404c3fd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","timestamp":"2021. január. 04. 19:20","title":"Havasi: Orbán azért nevezte Karikót asszonyságnak, mert uraságnak mégsem nevezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","shortLead":"Ezernél is több embert eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.","id":"20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0fa5de1-895e-4a12-b777-2d9766978a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec5cbf6-c53f-4187-8eb4-f6ae0dbd30fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Hegyi_Karabah_harcok_Ormenyorszag_Azerbajdzsan","timestamp":"2021. január. 05. 15:30","title":"Hegyi-Karabah: Már több mint ezer holttest került elő a harcok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3f91e7-9db9-44a3-99ae-9996ff9af563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat szilveszter éjszaka tűnt el. Sértetlenül került vissza a tulajdonosához.\r

","shortLead":"Az állat szilveszter éjszaka tűnt el. Sértetlenül került vissza a tulajdonosához.\r

","id":"20210104_puli_kutya_tuzoltok_csatorna_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d3f91e7-9db9-44a3-99ae-9996ff9af563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913ce0ea-23af-4531-b100-cbc324bbbd89","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_puli_kutya_tuzoltok_csatorna_mentes","timestamp":"2021. január. 04. 18:35","title":"Idős pulikutyát mentettek ki a tűzoltók egy harmincméteres csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","shortLead":"Kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint egy nappal ezelőtt.","id":"20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d97651-8143-4f02-a025-85c1bd8f2fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Koronavirus_fertozes_NagyBritannia","timestamp":"2021. január. 05. 18:25","title":"Több mint 60 ezer új fertőzöttet regisztráltak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott nyilatkozatát, szó sincs arról, hogy az ellenzéket buzdítaná oltásellenességre, épp hogy azt nézte meg, milyen bajjal járhat, ha a kormány aláássa az oltásba vetett bizalmat.","shortLead":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott...","id":"20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cca45d8-daee-46db-9bba-4f5f25dc7cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Krekó Péter bepereli az újságokat, amelyek szerint az oltásokba vetett bizalom aláásására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]