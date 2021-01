Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727c8d7f-a631-4f1e-b2de-6cfc88656501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 4600-ra csökkent.","shortLead":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 4600-ra csökkent.","id":"20210115_koronavirus_betegek_halottak_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727c8d7f-a631-4f1e-b2de-6cfc88656501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3a3218-fb9a-4de5-907a-2e3b0208f6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_betegek_halottak_orban_viktor","timestamp":"2021. január. 15. 08:23","title":"Meghalt 111 beteg, ezernél több új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon. 