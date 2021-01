Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","shortLead":"Díjat nyertek az amerikai–mexikói határnál felállított rózsaszín mérleghinták.","id":"20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=308128d9-0bb2-493c-bcc3-9688b6dd916f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633a83cb-04ee-49e9-a597-cf4646d3ab99","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Ilyen_amikor_az_emberseg_a_falakat_is_attori","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Ilyen, amikor az emberség a falakat is áttöri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük. A listán szerepel Mike Pompeo volt külügyminiszter, Robert O'Brien, a Fehér Ház volt nemzetbiztonsági tanácsadója és Steve Bannon, az amerikai elnök egykori főtanácsadója is.","shortLead":"Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük...","id":"20210120_kina_szankcio_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777f6c48-5481-4030-9e26-cf9477d21793","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_kina_szankcio_trump","timestamp":"2021. január. 20. 21:55","title":"Kína szankciókkal sújtotta Mike Pompeót és több volt amerikai minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","shortLead":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","id":"20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cde62b-8d3d-460c-8307-c244e38024e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","timestamp":"2021. január. 21. 11:53","title":"Őrizetbe vették a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető kockázatokra hívják fel a figyelmet. ","shortLead":"Idén is közzétette a Világgazdasági Fórum azt a jelentését, amelyben a világgazdaságot a leginkább veszélyeztető...","id":"20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629dd015-0bc3-4dfb-ba95-e84376a98076","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_A_jarvany_ellenere_is_a_kornyezeti_kockazatok_jelentik_a_legnagyobb_veszelyt","timestamp":"2021. január. 20. 17:37","title":"Világjárvány ide vagy oda, a pusztuló környezet tehet be a leginkább a világgazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Molnart a komputerművészet úttörőjeként tartják számon. 14 képét vette meg az MNB-Ingatlan Kft.","shortLead":"Molnart a komputerművészet úttörőjeként tartják számon. 14 képét vette meg az MNB-Ingatlan Kft.","id":"20210121_jegybank_mukereskedelem_vera_molnar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474e0b88-9b67-433b-9a99-d1eadf625557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_jegybank_mukereskedelem_vera_molnar","timestamp":"2021. január. 21. 14:11","title":"Közel 108 millióért vásárolt be Vera Molnar festményeiből az MNB egy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","shortLead":"Ez volt az első alkalom, hogy a szövetségi kormányzat hivatalosan fejet hajtott az áldozatok előtt. ","id":"20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95c75e8-da09-486d-aa6e-c266c8897cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8a6ac-35c1-41c5-a282-1e5cd14ba5d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_joe_biden_kamala_harris_megemlekezes_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 20. 07:53","title":"Beiktatása előtt a járvány 400 ezer amerikai halottjára emlékezett Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik városvezető azzal védekezett, hogy a fel nem használt oltóanyagból kaptak. ","shortLead":"Az egyik városvezető azzal védekezett, hogy a fel nem használt oltóanyagból kaptak. ","id":"20210120_ausztria_oltas_polgarmester_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23776ad3-10ec-4d98-ae44-ffb428a03966","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_ausztria_oltas_polgarmester_botrany","timestamp":"2021. január. 20. 17:24","title":"Botrány Ausztriában: soron kívül kaptak oltást polgármesterek és azok családtagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]